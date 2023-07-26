Внучка Манделы призывает сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Она задает риторический вопрос: «Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!..». Мандела считает, что для достижения независимости и освобождения от контроля западных держав, африканский континент должен начать верить в свои силы и потенциал. Она призывает верить в возможность победы и принимать активные меры для достижения этой цели.
В предыдущих интервью Ндилека Мандела рассказала RT о наследии своего деда Нельсона Манделы, чьи идеалы и принципы продолжают жить в ее сердце.
RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27–28 июля