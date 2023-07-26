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Published Сегодня, 18:18

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Updated Сегодня, 18:19

Внучка Манделы призывает сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте

26 июля 2023, 18:18
Ндилека Мандела, внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и основатель Фонда Тембекиле Манделы, высказала важное заявление в эксклюзивном интервью RT, подчеркивая необходимость противостоять западному влиянию на Африканском континенте.

Она задает риторический вопрос: «Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!..». Мандела считает, что для достижения независимости и освобождения от контроля западных держав, африканский континент должен начать верить в свои силы и потенциал. Она призывает верить в возможность победы и принимать активные меры для достижения этой цели.

В предыдущих интервью Ндилека Мандела рассказала RT о наследии своего деда Нельсона Манделы, чьи идеалы и принципы продолжают жить в ее сердце.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27–28 июля

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