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В Уфе сотрудника МВД обвинили в мошенничестве

26 июля 2023, 04:53
Фото: 1MI
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по г. Уфе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

По версии следствия, на фоне финансовых трудностей, возникших у мужчины в 2020–2022 годах, он, воспользовавшись своим служебным положением, убедил десять подчинённых взять кредиты, чтобы в дальнейшем передать денежные средства ему. Размер кредитов, взятых подчиненными, варьировался от 500 до 700 тыс. рублей.

Суммарно обвиняемый получил от подчиненных 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем он обещал вернуть денежные средства, однако взятые на себя обязательства не исполнил. Отмечается, что он частично возвращал коллегам деньги для создания видимости своей платежеспособности.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений, уволен со службы по отрицательным основаниям.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, собранные оперативниками собственной безопасности МВД по РБ материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Мошенничество#Кредит#Деньги
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