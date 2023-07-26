В Уфе сотрудника МВД обвинили в мошенничестве

Суммарно обвиняемый получил от подчиненных 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем он обещал вернуть денежные средства, однако взятые на себя обязательства не исполнил. Отмечается, что он частично возвращал коллегам деньги для создания видимости своей платежеспособности.