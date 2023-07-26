В Уфе сотрудника МВД обвинили в мошенничестве

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По версии следствия, на фоне финансовых трудностей, возникших у мужчины в 2020–2022 годах, он, воспользовавшись своим служебным положением, убедил десять подчинённых взять кредиты, чтобы в дальнейшем передать денежные средства ему. Размер кредитов, взятых подчиненными, варьировался от 500 до 700 тыс. рублей.
Суммарно обвиняемый получил от подчиненных 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем он обещал вернуть денежные средства, однако взятые на себя обязательства не исполнил. Отмечается, что он частично возвращал коллегам деньги для создания видимости своей платежеспособности.
В ходе обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений, уволен со службы по отрицательным основаниям.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, собранные оперативниками собственной безопасности МВД по РБ материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.