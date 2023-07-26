В Уфе пройдет суд, связанный с мошенничеством на сумму 302 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Напомним, иск связан с событиями, которые приняли судебный оборот еще в 2019 году: против Киры Чудовой, руководительницы ООО «Уфа» было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном «в сговоре с группой лиц». В этих преступлениях ее обвинили супруги Олег и Татьяна Миннехановы, с которыми Кира и ее бывший муж Виталий несколько лет работали в сфере торговли нефтепродуктами как с представителями компании ООО «Города».
По словам заявителей, предпринимательница вместе с «группой лиц по предварительному сговору» якобы изготовили договор о переуступке долга — 302,7 млн рублей у ООО «Города» перед ООО «Уфа» — другой компании, ООО «Грин-Ойл». При этом данный договор о переуступке якобы был заключен уже после того, как за полгода до этого аналогичный договор был заключен между ООО «Уфа» и ООО «Техинвест». Зная о договоре между своей её компанией и ООО «Техинвест» Чудова якобы заключила аналогичный договор с компанией «Грин-Ойл», а позднее организовала обращение в Арбитражный суд РБ с иском к ООО «Города» о возврате долга.
Как следует из материалов дела, две экспертизы, назначенные следствием и выполненные в ФБУ «Башкирская лаборатория судебной экспертизы» при минюсте по РБ, а также в Экспертно-криминалистическом центре МВД Башкирии, не смогли подтвердить обвинительную версию следствия. Следователь заказал третью экспертизу — теперь уже в коммерческой организации за государственный счет. В результате 24 августа 2000 года Следователь ГСУ МВД по РБ Денис Авхадеев привлек Киру Чудову в качестве обвиняемой по уголовному делу.
Иск Виталия Зайдуллина также связан с этим делом: он пытался взыскать долг с Олега Миннеханова. Законодательство не позволяло получить удовлетворение жалобы с имеющимися документами, поэтому Виталий якобы внес в документы изменения. Суд заявление принял, но в иске отказал, исключив фальсифицированные документы. При этом партнер Виталия написал соответствующее заявление в МВД РБ, и Зайдуллина арестовали без возможности взыскать со своего должника сумму, которой он завладел обманным путем. Следователь ГСУ МВД по РБ Денис Авхадеев, рассмотрев дело, направил его в суд. Виталию Зайдуллину грозит лишение свободы сроком до 10 лет.