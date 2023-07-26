В Уфе пройдет суд, связанный с мошенничеством на сумму 302 миллиона рублей

По словам заявителей, предпринимательница вместе с «группой лиц по предварительному сговору» якобы изготовили договор о переуступке долга — 302,7 млн рублей у ООО «Города» перед ООО «Уфа» — другой компании, ООО «Грин-Ойл». При этом данный договор о переуступке якобы был заключен уже после того, как за полгода до этого аналогичный договор был заключен между ООО «Уфа» и ООО «Техинвест». Зная о договоре между своей её компанией и ООО «Техинвест» Чудова якобы заключила аналогичный договор с компанией «Грин-Ойл», а позднее организовала обращение в Арбитражный суд РБ с иском к ООО «Города» о возврате долга.