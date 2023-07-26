В Уфе неизвестный мужчина приставал к девочкам с непристойными предложениями

По словам жителей микрорайона, мужчина преследовал двух девочек, озвучивая при этом различные непристойности. Девочки попытались скрыться от него, забежав в супермаркет, где обратились за помощью к сотрудникам. По некоторым данным, позднее туда приехала полиция.