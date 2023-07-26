В Уфе неизвестный мужчина приставал к девочкам с непристойными предложениями

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как сообщает тг-канал, ссылаясь на информацию в чатах местных жителей, по микрорайону якобы ходит неизвестный мужчина, который якобы предложил девочкам «полизать свое мороженое».
По словам жителей микрорайона, мужчина преследовал двух девочек, озвучивая при этом различные непристойности. Девочки попытались скрыться от него, забежав в супермаркет, где обратились за помощью к сотрудникам. По некоторым данным, позднее туда приехала полиция.
С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета, где сообщили, что информация на данный момент уточняется.