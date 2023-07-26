В Уфе на городском пляже едва не утонул трехлетний малыш

В Уфе на городском пляже «Райский берег» едва не утонул трехлетний ребенок. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты, малыш пошел следом за старшим братом в воду, а мама в это время стояла спиной к детям и не смогла остановить младшего сына.