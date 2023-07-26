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В Уфе на городском пляже едва не утонул трехлетний малыш

26 июля 2023, 17:03
Фото: 1MI
Инцидент произошел на озере Теплое, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе на городском пляже «Райский берег» едва не утонул трехлетний ребенок. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты, малыш пошел следом за старшим братом в воду, а мама в это время стояла спиной к детям и не смогла остановить младшего сына.

К счастью, на пляже дежурили спасатели и успели вытащить ребенка из озера, когда вода начала доходить ему до носа.

— Ребёнок успел немного хлебнуть воды, но, к счастью, избежал худшего. В медицинской помощи он не нуждался, — добавили в Управлении.
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Пляж#Пляжи Уфы#Пляжный отдых
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