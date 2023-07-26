В Башкирии закрывается хирургическое отделение в ЦРБ — правда или фейк?

Так, ранее в группе VK «Информационный Благовещенск РБ» был опубликован пост следующего содержания: «Доброго вечера, хочу сообщить вам новость, с августа месяца, первого числа закрывают хирургическое отделение на месяц, мотивация — нет хирургов». Под публикацией имеется ряд комментариев возмущенных пользователей.