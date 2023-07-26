В Башкирии закрывается хирургическое отделение в ЦРБ — правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Так, ранее в группе VK «Информационный Благовещенск РБ» был опубликован пост следующего содержания: «Доброго вечера, хочу сообщить вам новость, с августа месяца, первого числа закрывают хирургическое отделение на месяц, мотивация — нет хирургов». Под публикацией имеется ряд комментариев возмущенных пользователей.
В пресс-службе регионального Минздрава данную информацию не подтвердили.
— Новость о закрытии хирургического отделения в Благовещенской ЦРБ не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает издание ГорОбзор.ру, один из специалистов отделения в настоящий момент находится в отпуске, однако лечение пациентов продолжается.