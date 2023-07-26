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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

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В Башкирии закрывается хирургическое отделение в ЦРБ — правда или фейк?

26 июля 2023, 12:38
Фото: 1MI
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что хирургическое отделение Благовещенской ЦРБ будет закрыто в течение месяца.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Так, ранее в группе VK «Информационный Благовещенск РБ» был опубликован пост следующего содержания: «Доброго вечера, хочу сообщить вам новость, с августа месяца, первого числа закрывают хирургическое отделение на месяц, мотивация — нет хирургов». Под публикацией имеется ряд комментариев возмущенных пользователей.

В пресс-службе регионального Минздрава данную информацию не подтвердили.

— Новость о закрытии хирургического отделения в Благовещенской ЦРБ не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает издание ГорОбзор.ру, один из специалистов отделения в настоящий момент находится в отпуске, однако лечение пациентов продолжается.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Медицина#Минздрав
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