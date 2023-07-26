В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО рядовым Ильгизом Хабировым

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Сегодня в селе Чекмагуш простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Ильгизом Хабировым. Как сообщает глава Чекгмагушевского района Реканс Ямалеев, за доблесть и отвагу награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества.
— Проститься с ним пришли родные и близкие, сослуживцы, друзья, коллеги и односельчане, — добавляет Ямалеев.
Известно, что Ильгиз Хабиров родился и вырос в селе Чекмагуш, а в зону специальной военной операции отправился в составе добровольческого батальона.