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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО рядовым Ильгизом Хабировым

26 июля 2023, 16:37
Фото: Реканс Ямалеев // vk.com
Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

Сегодня в селе Чекмагуш простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Ильгизом Хабировым. Как сообщает глава Чекгмагушевского района Реканс Ямалеев, за доблесть и отвагу награжден медалями и посмертно представлен к ордену Мужества.

— Проститься с ним пришли родные и близкие, сослуживцы, друзья, коллеги и односельчане, — добавляет Ямалеев.

Известно, что Ильгиз Хабиров родился и вырос в селе Чекмагуш, а в зону специальной военной операции отправился в составе добровольческого батальона.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Участники СВО#Похороны участников СВО#СВО
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