Странные навязчивые предложения маленьким девочкам от мужчины в Уфе проверит МВД

Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.