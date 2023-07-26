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Странные навязчивые предложения маленьким девочкам от мужчины в Уфе проверит МВД

26 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI

Сообщения о мужчине, предлагающем детям «свое мороженое» в Уфе проверит полиция

Связаться с пресс-службой МВД нам не удалось, но комментарий появился у ИА «Башинформ».

Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Mkset и самостоятельно пытался получить комментарий правоохранителей, однако дозвониться по имеющимся в распоряжении редакции мы не смогли — телефон пресс-службы отключен.

Ранее Mkset уже сообщал о тревогах жителей микрорайона, о них уже известно и информация касательно напугавшего весь район мужчины уточняется.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#18+#Новости Уфы
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