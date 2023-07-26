Странные навязчивые предложения маленьким девочкам от мужчины в Уфе проверит МВД

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
Mkset и самостоятельно пытался получить комментарий правоохранителей, однако дозвониться по имеющимся в распоряжении редакции мы не смогли — телефон пресс-службы отключен.
Ранее Mkset уже сообщал о тревогах жителей микрорайона, о них уже известно и информация касательно напугавшего весь район мужчины уточняется.