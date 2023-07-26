Стало известно, во сколько в среднем обойдется отдыха на озере Банное в Башкирии

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:58
Так, в список вошло озеро Банное, также известное как Яктыкуль, расположенное в Абзелиловском района республики. Сутки проживания там обойдутся туристам в среднем в 3 778 рублей.
Наиболее дорогим направлением для отдыха, по данным рейтинга, город Осташков в тверской области — в среднем 7 541 руб. за сутки. Среди наиболее бюджетных — Саратов и Соль-Илецк — 2 718 и 2 784 руб. в сутки.
Ранее Mkset рассказывал, что говорят туристы о гостиницах в Соль-Илецке. Так, в некоторые из них гости обещают вернуться ещё не один раз, а некоторые рекомендуют обойти стороной, отмечая грязь в номерах и проблемы с сервисом.