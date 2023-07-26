Стало известно, во сколько в среднем обойдется отдыха на озере Банное в Башкирии

Ранее Mkset рассказывал, что говорят туристы о гостиницах в Соль-Илецке. Так, в некоторые из них гости обещают вернуться ещё не один раз, а некоторые рекомендуют обойти стороной, отмечая грязь в номерах и проблемы с сервисом.



