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Стало известно, кто станет новым врио главы Минстроя Башкирии

26 июля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Должность займет 55-летний Владислав Сидоркин, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на источник в региональном правительстве.

После отставки Ридаля Саетова, о которой стало известно во вторник, 25 июля, должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры займет 55-летний замминистра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин. По информации РБК-Уфа, указы о кадровых перестановках должны быть подписаны в ближайшее время.

При этом министром строительства и архитектуры республики остается Рамзиль Кучарбаев. Ранее суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау. 13 июля суд «накинул» Кучарбаеву еще три года, признав его виновным по делу о превышении полномочий. Оба решения еще не вступили в законную силу.

Год под следствием: взлет и падение экс-главы минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева
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