Стало известно, кто станет новым врио главы Минстроя Башкирии

При этом министром строительства и архитектуры республики остается Рамзиль Кучарбаев. Ранее суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау. 13 июля суд «накинул» Кучарбаеву еще три года, признав его виновным по делу о превышении полномочий. Оба решения еще не вступили в законную силу.



