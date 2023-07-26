Стало известно, кто станет новым врио главы Минстроя Башкирии

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
После отставки Ридаля Саетова, о которой стало известно во вторник, 25 июля, должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры займет 55-летний замминистра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин. По информации РБК-Уфа, указы о кадровых перестановках должны быть подписаны в ближайшее время.
При этом министром строительства и архитектуры республики остается Рамзиль Кучарбаев. Ранее суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау. 13 июля суд «накинул» Кучарбаеву еще три года, признав его виновным по делу о превышении полномочий. Оба решения еще не вступили в законную силу.