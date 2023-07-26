Путин: Треть товарооборота с Африкой обусловлена партнерством с Египтом

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
В ходе переговоров с президентом Египта, Абделем Фаттахом ас-Сиси, Путин подчеркнул, что за пять месяцев текущего года этот показатель уже увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет RT.
Президент отметил, что Египет играет важную роль в этом партнерстве, так как на него приходится треть от общего товарооборота с Африкой. Это свидетельствует о тесных и продуктивных торговых отношениях между двумя странами.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Египет также сотрудничают в области энергетики, реализуя мощные совместные проекты. Данная сфера сотрудничества играет важную роль в укреплении взаимных связей и обмене экономическими выгодами между двумя странами.
Таким образом, Россия и Египет продолжают активно развивать свое взаимодействие, стремясь укрепить экономические и торговые связи, а также реализовать перспективные проекты в энергетической сфере.