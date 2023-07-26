Отец достал из воды тело утонувшего во время рыбалки сына в Башкирии

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Первый случай произошел с мальчиком под городом Благовещенск, в селе Ильино-Поляна. По предварительным данным подросток утонул в ходе рыбалки на реке Изяк. Пресс-служба МЧС уточнила, что тело мальчика из воды достал его отец. Обстоятельства происшествия не раскрываются и был ли отец рядом с сыном в момент когда ребенок тонул неизвестно.
Второй случай произошел на озере Улекуль в деревне Ильчигулово Учалинского района, там в необорудованном для купания месте утонула женщина 1988 года рождения.