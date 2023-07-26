mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Изображение материала

Отец достал из воды тело утонувшего во время рыбалки сына в Башкирии

26 июля 2023, 03:28
Фото: 1MI

В Башкирии тело утонувшего во время рыбалки сына из реки Изяк извлек его отец

За минувшие сутки в республике произошло две трагедии на воде, рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 25 июля.

Первый случай произошел с мальчиком под городом Благовещенск, в селе Ильино-Поляна. По предварительным данным подросток утонул в ходе рыбалки на реке Изяк. Пресс-служба МЧС уточнила, что тело мальчика из воды достал его отец. Обстоятельства происшествия не раскрываются и был ли отец рядом с сыном в момент когда ребенок тонул неизвестно.

Второй случай произошел на озере Улекуль в деревне Ильчигулово Учалинского района, там в необорудованном для купания месте утонула женщина 1988 года рождения.

В Стерлитамакском районе Башкирии утонул ребёнок
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе на озере Теплое впервые за это лето утонула женщина, которая выпивала на берегу
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#18+#Новости Башкирии
Подпишитесь
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
Сегодня, 05:41
Без паники: В Башкирии сегодня проверят готовность работы спецслужб в режиме ЧС
Сегодня, 05:03
Проблемы с уборкой и ужасный сервис: что говорят туристы о гостевых домах Соль-Илецка
Вчера, 10:30
«Воняет плесенью и нехватка персонала»: что происходит в уфимском санатории «Радуга»
Вчера, 07:28
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
Вчера, 03:18
Ридаль Саетов покинул пост и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии
Вчера, 08:23