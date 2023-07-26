Новый министр, ДТП с дочкой вице-премьера и подозрительный мороженщик в Уфе

Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго. Столбики термометров по республике достигнут отметки в 33 градуса. Так и конец июля и начало августа вплоть до десятых чисел месяца останутся жаркими и днем температура воздуха не опустится ниже 30 градусов Цельсия. Однако облегчат жару уже с 8 августа дожди с грозами.