Новый министр, ДТП с дочкой вице-премьера и подозрительный мороженщик в Уфе

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
После отставки Ридаля Саетова, о которой стало известно во вторник, 25 июля, должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры займет 55-летний замминистра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин. Соответствующие документы должны быть подписаны в ближайшее время.
Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео. По информации телеграм-канала SHOT, 23-летняя девушка пыталась повернуть налево на перекрёстке, однако в этот момент в неё влетела встречная легковушка. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.
Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго. Столбики термометров по республике достигнут отметки в 33 градуса. Так и конец июля и начало августа вплоть до десятых чисел месяца останутся жаркими и днем температура воздуха не опустится ниже 30 градусов Цельсия. Однако облегчат жару уже с 8 августа дожди с грозами.