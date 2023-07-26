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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Новый министр, ДТП с дочкой вице-премьера и подозрительный мороженщик в Уфе

26 июля 2023, 17:26
Главные события 26 июля в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

После отставки Ридаля Саетова, о которой стало известно во вторник, 25 июля, должность исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры займет 55-летний замминистра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин. Соответствующие документы должны быть подписаны в ближайшее время.

Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео. По информации телеграм-канала SHOT, 23-летняя девушка пыталась повернуть налево на перекрёстке, однако в этот момент в неё влетела встречная легковушка. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Тревожные сообщения жителей Кузнецовского затона Уфы о том, что некий неизвестный мужчина навязчиво пристает к детям и в том числе предлагает им «полтизать его мороженое» проверяет полиция. Об этом сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго. Столбики термометров по республике достигнут отметки в 33 градуса. Так и конец июля и начало августа вплоть до десятых чисел месяца останутся жаркими и днем температура воздуха не опустится ниже 30 градусов Цельсия. Однако облегчат жару уже с 8 августа дожди с грозами.

#Элина Сайфранова
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Момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии попал на видео
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