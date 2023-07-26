На время капремонта Шакшинского моста в Уфе удар на себя возьму электрички

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Уже в следующий понедельник 31 июля в Уфе закроют на капитальный ремонт Шакшинский мост через реку Белую первыми станут две полосы со стороны Черниковки. Власти не строят иллюзий о том, что ремонт обойдется без пробок в обе стороны и вводят альтернативный путь из отдаленной части Калининского района — железнодорожный.
Обслуживать пассажиропоток шакшинцев и тех, кому в район нужно попасть по работе или по другим делам помимо имеющихся будут шесть новых пригородных поездов из Уфы в ближайшие города и микрорайоны столицы.
В Башкортостанской пригородной пассажирской компании сообщили о том, что к имеющимся добавлено шесть новых пригородных поезда сообщением Уфа — Шакша — Уфа, будет увеличена составность с 4-х до 6-ти вагонов пригородным поездам сообщением Улу-Теляк — Уфа и Уфа — Урман, а также назначен новый пригородный поезд сообщением Тавтиманово — Уфа.
— В настоящее время на участке Уфа — Шакша в период с 6 до 22 часов курсирует 25 пригородных поездов, большая часть которых обслуживается современными электропоездами серии ЭП2Д и «Ласточка», — сообщили в БашППК и добавили, что прорабатывается вопрос поставки дополнительно 2 составов «Ласточек» до конца 2023 года.