На время капремонта Шакшинского моста в Уфе удар на себя возьму электрички

Уже в следующий понедельник 31 июля в Уфе закроют на капитальный ремонт Шакшинский мост через реку Белую первыми станут две полосы со стороны Черниковки. Власти не строят иллюзий о том, что ремонт обойдется без пробок в обе стороны и вводят альтернативный путь из отдаленной части Калининского района — железнодорожный.