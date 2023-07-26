Космонавт Рязанский рассказал о разнице физнагрузок на земле и в невесомости

Как передает NEWS.ru, космонавт рассказал, что на станции часто занимаются на велотренажере, используя при этом не только ноги, но и руки для развития плечевого пояса. Другим важным тренажером, по его словам, является беговая дорожка. Для ее использования космонавты надевают утяжеляющий жилет.