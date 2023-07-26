Космонавт Рязанский рассказал о разнице физнагрузок на земле и в невесомости

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как передает NEWS.ru, космонавт рассказал, что на станции часто занимаются на велотренажере, используя при этом не только ноги, но и руки для развития плечевого пояса. Другим важным тренажером, по его словам, является беговая дорожка. Для ее использования космонавты надевают утяжеляющий жилет.
Рязанский рассказал, что американцы используют силовой тренажер для поднятия штанги и выполнения приседаний.
Космонавт подчеркнул, что в условиях невесомости очень важно заниматься спортом каждый день, чтобы избежать мышечной атрофии и держать давление в норме.