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Хоккейная коробка с навесом Башкирии обойдется в 63 миллиона рублей

26 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI

В Башкирии ищут подрядчика, который построит хоккейную коробку с навесом за 63 млн

Занятно, что тендер на такой же объект был размещен в мае, но победитель отказался заключать контракт.

Муниципальным автономным учреждением «Чемпион» объявлен очередной конкурс по отбору подрядчика для первого этапа реконструкции стадиона городе Белебей. Хоккейная коробка с навесом в цветах флага Башкирии должна появиться на Уфимской улице, 5а.

Оплатит строительство спортивного объекта бюджет Белебеевского района, оттуда на данный объект выделят до 63,4 млн рублей, такова максимальная цена контракта. Примечательно, что аналогичный тендер уже объявляли в мае и получило его ООО «СТРОЙСЕРВИС», по той же до копейки начальной цене, заключать договор не стал.

Новый тендер размещен вчера, 25 июля, а итоги аукциона подведут 14 августа. Работы подрядчику необходимо будет завершить до конца текущего года. За это время победитель должен подготовить площадку, смонтировать фундаменты, провести сети водоснабжения и канализации, электрические сети, а также выполнить благоустройство объекта.

Если изучать все закупки размещенные МАУ «Чемпион», а их не так много, то можно увидеть, что точно такую же же закупку на первый этап реконструкции стадиона размещали в 2021 году, тогда максимальная стоимость составляла почти в два раза меньше, чуть менее 36 миллионов рублей.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Госзакупки
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