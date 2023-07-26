Хоккейная коробка с навесом Башкирии обойдется в 63 миллиона рублей

Если изучать все закупки размещенные МАУ «Чемпион», а их не так много, то можно увидеть, что точно такую же же закупку на первый этап реконструкции стадиона размещали в 2021 году, тогда максимальная стоимость составляла почти в два раза меньше, чуть менее 36 миллионов рублей.