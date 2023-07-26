Голого мужчину обнаружили под окнами жилого дома в Уфе

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По информации телеграм-канала, инцидент произошел ранее по адресу ул. Кольцевая 37/8. Мужчина якобы выпал с третьего этажа дома.
На кадрах видео можно увидеть, как полностью обнаженный человек пытается усидеть на карнизе подоконника, при этом его будто пытается подстраховать другой мужчина — с обнаженным торсом. Несмотря на усилия товарища, сидевший на подоконнике все же в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз.
Позднее на место происшествия, как утверждает тг-канал, на место происшествия приехали сотрудники полиции, однако найти никого не удалось. Оба мужчины, которых ранее заметили в окне к моменту прибытия полиции, исчезли.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем его сразу после получения.