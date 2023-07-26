Голого мужчину обнаружили под окнами жилого дома в Уфе

На кадрах видео можно увидеть, как полностью обнаженный человек пытается усидеть на карнизе подоконника, при этом его будто пытается подстраховать другой мужчина — с обнаженным торсом. Несмотря на усилия товарища, сидевший на подоконнике все же в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз.