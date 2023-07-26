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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

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Голого мужчину обнаружили под окнами жилого дома в Уфе

26 июля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Свидетелями необычной ситуации стали жители домов по улице Кольцевой в Уфе, сообщает телеграм-канал «Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия».

По информации телеграм-канала, инцидент произошел ранее по адресу ул. Кольцевая 37/8. Мужчина якобы выпал с третьего этажа дома.

На кадрах видео можно увидеть, как полностью обнаженный человек пытается усидеть на карнизе подоконника, при этом его будто пытается подстраховать другой мужчина — с обнаженным торсом. Несмотря на усилия товарища, сидевший на подоконнике все же в какой-то момент теряет равновесие и падает вниз.

Фото: «Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия»// Telegram
Фото: «Моя Уфа. Новости Уфа Башкирия»// Telegram

Позднее на место происшествия, как утверждает тг-канал, на место происшествия приехали сотрудники полиции, однако найти никого не удалось. Оба мужчины, которых ранее заметили в окне к моменту прибытия полиции, исчезли.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, однако оперативно получить комментарий не удалось. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия
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