Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Несмотря на разгар лета в Уфе уже начали работу школьные ярмарки. Они расположились в двух точках, в лайфстайл центре «Башкирия» и в ТРЦ «Планета». Изучить ассортимент, прицениться и даже предупредить родителей о неочевидных опасностях отправился на обе ярмарки корреспондент Mkset.
Прицениться уже успел уфимский экономист, доктор экономических наук и многодетный отец Рустем Шайахметов. В своем телеграм-канале он сообщил новость, которая вряд ли кого-то удивит — растут расходы родителей на товары для школьников.
Так, средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в нынешнем году составила 13,4 тысяч рублей. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» школьный набор сравнению с прошлым годом подорожал на 7%, а на фоне подорожания родители в июле 2023 года купили товаров к школе на 10% меньше, чем в прошлом году.
Однако перед нами не стояло задачи вычислить «среднюю температуру по больнице». Наоборот, мы попытались выяснить сколько стоит одеть ребенка в школу и попытались изучить ценники на самые востребованные товары.
Воображаемого школьника, которого мы отправились снаряжать к школе разумнее всего сделать первоклассником, у которого не осталось прошлогоднего портфеля или же сарафана, купленного на вырост. Составим для будущего ученика список покупок и пройдемся с ним по ярмаркам:
В лайфстайл центре «Башкирия» школьная ярмарка расположилась на двух этажах, втором и третьем. Второй этаж имеет куда меньше соблазнов чем третий. Здесь товары для школы соседствуют со «скучными» взрослыми магазинами и ребенка от целевого шопинга почти ничего не будет отвлекать.
Весь третий этаж и без ярмарки почти полностью состоит из магазинов детской одежды и обуви. А еще по пути на школьную ярмарку придется постараться, чтобы «без потерь» преодолеть магазины игрушек.
Школьная ярмарка обозначена множеством вывесок, она рассредоточена по всему третьему этажу, но есть и отдельный весьма большой по площади угол, попав куда можно полностью закупиться к школе. Не найдется там только обуви. Ассортимент одежды приятно удивляет. Формы полно любой. Чаще всего она представлена в темно-синих цветах т. к. большинство школ предъявляют к свободной форме именно это требование. Однако в достатке и формы для школ, где требования менее строгие. Тут и юбки в шотландскую клетку, и жилеты в гусиную лапку и в ромбик. По сравнению с океаном синей формы товаров других цветов не много, но выбор действительно есть.
Большинство изученных моделей производятся в России, есть представительство уфимской фабрики. Помимо российской одежды, разумеется, представлены товары из стран СНГ, Узбекистана и Беларуси. Откровенно некачественной продукции найдено не было, ткани натуральные, а фасоны не только удобные, но и модные. И за это придется платить.
«Перелопатить» весь ассортимент возможным не представлялось, но те модели, которые хотелось изучить стоили весьма солидно. Как можно заметить на фото, обычная рубашка стоит от 1700 рублей, водолазка без малого 1900 рублей, блузка с вышивкой на воротничке стоит 3600, трикотажный лонгслив (кофта с длинными рукавами) стоит 2250. На некоторых из представленных вещей вместе с этикеткой красовалась и картонка, на которой сообщалось, что данный производитель финалист конкурса «Школьная форма» от Минпромторга.
Блузки это конечно хорошо, но большая часть учебного года приходится на холодный сезон и многие родители предпочитают блузки и рубашки как парадный вариант, а на повседневную носку выбирают для девочек закрытые трикотажные платья или же сарафаны. Здесь стоимость тоже разнится очень существенно. От 2000 до 6000 рублей, хотя 6000 безусловно не высший предел, было бы желание. Брюки для девочек тоже в широком ассортименте. В топе детских пожеланий широкие брюки-палаццо, продавцы предупреждают, что размеры уже разлетаются. Стоимость их от 2000 рублей.
Мужская трикотажная сорочка с вышивкой на груди стоит 2860 рублей, на витрине ее комбинируют с трикотажным жилетом за 1900 рублей. Если на жилете будет вышита небольшая эмблема, как в заграничных университетах он будет стоить чуть дороже, 2480 рублей.
Также мы заглянули в белорусский отдел, где продают школьную форму только для мальчиков. Разброс цен запутывал и продавец на просьбу примерно сориентировать по ценам сообщила, что костюм-двойка, то есть брюки и пиджак обойдутся в сумму от 6 тысяч рублей и да, это нижний порог.
Немного арифметики, 6 тысяч на костюм-двойку, рубашка около 2 тысяч, жилет примерно за такую же стоимость. Получается, только одежда для школы обойдется в 10 тысяч рублей. А это еще не шло речи ни о портфеле, ни об обуви, ни о канцелярии. Но это цены только нескольких отделов, вполне возможно, что есть и варианты на порядок ниже стоимостью. Но это не точно, ведь за качество нынче нужно щедро платить.
Большую площадь занимает отдел уфимского производства школьной формы и аксессуаров. Есть неплохой выбор передничков для школьных платьев. Элемент гардероба не самый практичный, зато крайне нарядный и как минимум первоклассница точно захочет иметь. Можно уложиться в стоимость от 900 рублей до полутора тысяч.
Но не фартуками едиными, давайте посмотрим что еще и по каким ценам продают в магазине, где часть товаров произведена в Уфе, внимание на этикетки, производитель и его адрес указаны.
На школьной ярмарке представлены и другие аксессуары, вовсе не нарядные, а повседневные. Нижнее белье, колготки, велосипедки, футболки для занятий физкультурой, чешки и носочки. Представлено термо-белье и спортивные костюмы на холодное время года, хотя чаще всего школы требуют набор — белая футболка с красными спортивными шортами. Цены разные, но не заоблачные. Монополии на этом рынке явно не наблюдается и цены не взвинчивают, ведь товар надо продать.
Как и в лайфстайл центре «Башкирия» в «Планете» школьная ярмарка рассредоточилась по этажам.
Пусть это будет субъективным впечатлением, но в «Планете» на школьной ярмарке на -1 этаже гораздо более шумно, чем в «Башкирии», ярмарка размещена островками между игровой площадкой и магазинами, а сбоку бесконечно тянется поток посетителей.
Однако важно заметить, что ценовая политика в «Планете» не отличается от «Башкирии», а местами даже находятся более выгодные варианты. В принципе ассортимент обоих школьных ярмарок дублируется в разных торговых центрах, производитель обозначен перед установленными бесконечными вешалками с формой, стоит несколько кабинок для примерки, у каждого магазина свои. Цены тоже дублируются, и сказать, что в «Планете» продают тяжелый люкс и закупиться там будет дороже, нельзя.
Силами однако придется запастись. Одежды очень много на -1 этаже, мы свой обход начали оттуда и даже не подозревали, что на нулевом уровне выбор будет просто колоссальным. Огромное пространство занимают поистине бесконечные ряды школьной формы разных производителей. Чтобы хотя бы поверхностно осмотреть все варианты однозначно не хватит и дня.
Сориентироваться помогут названия фирм, размещенные у каждой точки с формой. Возможно кто-то привык к определенной марке, доверяет ей и хотел бы купить одежду ребенку в школу именно там. Как и в «Башкирии» школьная форма предлагается и в сетевых магазинах, но видимо школяров в Уфе так много, что этот казалось бы бесконечный океан найдет своих обладателей.
Важно отметить, что на этикетках некоторых производителей значатся две цены. «Старая цена», которая несколько больше «второй» цены, которая действует при покупке нескольких единиц одного и того же товара. Возможно кому-то эта информация позволит здорово сэкономить. Отметим, что в «Башкирии» на некоторых ценниках также была такая опция, так что это решение производителя и его надо внимательно искать на этикетке.
В «Планете» однако не было замечено такого изобилия портфелей и ранцев, как в «Башкирии». Неизвестно с чем это связано, но островков с рюкзаками всех мастей в «Планете» оказалось несколько меньше. В «Башкирии» же напротив, на три отдела формы приходился как минимум один отдел с сумками.
Цены от тысячи с небольшим, но за рюкзаки с мягкой спинкой, а специалисты считают, что они подходят лишь детям постарше. Младшеклассникам даже школьные правила предписывают носить в школу учебник в рюкзаке с твердой ортопедической спинкой. «Мягкие» рюкзаки для среднего и старшего звена стоять от 1100 до 1800 рублей, твердые от 2300 до 3800 рублей.
Отдельных стоек с канцелярией в «Планете» мы не обнаружили, в «Башкирии» была замечена лишь одна. И та являлась «посольством» большого магазина офисных и канцелярских принадлежностей. Так что за дневниками, тетрадками, ручками и карандашами стоит отправляться непосредственно туда или же на какой-либо маркетплейс.
Очень усредненная калькуляция расходов на подготовку ребенка к школе неизбежно стремится к 20 тысячам рублей при средней цене всех необходимых предметов. Обувь это отдельная статья расходов и многие не экономят на ней, вряд ли кто-то захочет экономить и на одежде, в которой родная кровиночка будет проводить по несколько часов подряд практически каждый день. В любом случае после увиденного желаем приятных покупок и удачи, чтобы они оказались выгодными.