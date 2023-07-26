Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит

Школьная ярмарка обозначена множеством вывесок, она рассредоточена по всему третьему этажу, но есть и отдельный весьма большой по площади угол, попав куда можно полностью закупиться к школе. Не найдется там только обуви. Ассортимент одежды приятно удивляет. Формы полно любой. Чаще всего она представлена в темно-синих цветах т. к. большинство школ предъявляют к свободной форме именно это требование. Однако в достатке и формы для школ, где требования менее строгие. Тут и юбки в шотландскую клетку, и жилеты в гусиную лапку и в ромбик. По сравнению с океаном синей формы товаров других цветов не много, но выбор действительно есть.