Без паники: В Башкирии сегодня проверят готовность работы спецслужб в режиме ЧС

Сегодня, 26 июля, жителям Башкирии заметившим на федеральной трассе М-5 спецтехнику и прочие тревожные атрибуты, используемые службами при чрезвычайных ситуациях, не стоит паниковать. Дело в том, что сегодня в 12:30 на 1431 км автодороги М-5 в Чишминском районе состоится проверка готовности к действиям по предназначению в режиме функционирования чрезвычайной ситуации. Проверят сегодня и готовность к работе аэромобильной группировки.