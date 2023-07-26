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Без паники: В Башкирии сегодня проверят готовность работы спецслужб в режиме ЧС

26 июля 2023, 05:03
Фото: 1MI

Жителей Башкирии просят не паниковать из-за большого количества спецтехники на М-5

На федеральной трассе пройдет проверка готовности к действиям в условиях ЧС, предупреждают в МЧС по Башкирии.

Сегодня, 26 июля, жителям Башкирии заметившим на федеральной трассе М-5 спецтехнику и прочие тревожные атрибуты, используемые службами при чрезвычайных ситуациях, не стоит паниковать. Дело в том, что сегодня в 12:30 на 1431 км автодороги М-5 в Чишминском районе состоится проверка готовности к действиям по предназначению в режиме функционирования чрезвычайной ситуации. Проверят сегодня и готовность к работе аэромобильной группировки.

На площадке перед въездом на территорию кафе «Чишмы М-5» будет развернут подвижный пункт управления который включает в себя специально оборудованные и оснащенные техсредствами транспортные средства, а также палатки и пневмокаркасные модули.

— Уважаемые жители республики! Просим сохранять спокойствие. Учебное мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки, — обратились к жителям Башкирии в пресс-службе МЧС по Башкирии.
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Дороги
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