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«Башнефть» установила новый рекорд в бурении горизонтальной скважины

26 июля 2023, 12:57
Фото: Башнефть
Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») пробурила скважину 1418 метров с горизонтальным участком в 304 метра всего за 13 суток.

Новый рекорд зафиксирован на Арланском месторождении в Башкирии. Всего 13 суток понадобилось специалистам «Башнефть-Добычи», чтобы пробурить скважину с глубиной забоя более 1,4 км и протяженностью горизонтального участка 304 метра. Это самый быстрый результат среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе. Запускной дебит составил более 20 тонн безводной нефти в сутки.

Как отмечают в «Башнефти», добиться такого результата удалось благодаря оптимизации режимов работы современного оборудования — коммерческая скорость бурения выросла до 3252 метров на станко-месяц, хотя особенности строения пород Урало-Поволжья очень затрудняют процесс бурения.

Ранее рекорд скорости строительства горизонтальной скважины в республике «Башнефть» установила на Четырманском месторождении: длина ствола 1479 м, протяженность горизонтального участка 308 м, сама скважина пробурена за 15 суток. Кроме того, в 2022 году АНК «Башнефть» на том же Арланском месторождении также установила исторический максимум механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин в регионе (38 метров в час, на 19,5% больше предыдущего рекорда).

Напомним, ООО «Башнефть-Добыча» — ключевой добывающий актив АНК «Башнефть». Разрабатывает 185 месторождений, ведет разведку на 11 месторождениях нефти и газа в Башкортостане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Оренбургской области.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан#Новости
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