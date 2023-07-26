«Башнефть» установила новый рекорд в бурении горизонтальной скважины

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
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Updated Сегодня, 13:00
Новый рекорд зафиксирован на Арланском месторождении в Башкирии. Всего 13 суток понадобилось специалистам «Башнефть-Добычи», чтобы пробурить скважину с глубиной забоя более 1,4 км и протяженностью горизонтального участка 304 метра. Это самый быстрый результат среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе. Запускной дебит составил более 20 тонн безводной нефти в сутки.
Как отмечают в «Башнефти», добиться такого результата удалось благодаря оптимизации режимов работы современного оборудования — коммерческая скорость бурения выросла до 3252 метров на станко-месяц, хотя особенности строения пород Урало-Поволжья очень затрудняют процесс бурения.
Ранее рекорд скорости строительства горизонтальной скважины в республике «Башнефть» установила на Четырманском месторождении: длина ствола 1479 м, протяженность горизонтального участка 308 м, сама скважина пробурена за 15 суток. Кроме того, в 2022 году АНК «Башнефть» на том же Арланском месторождении также установила исторический максимум механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин в регионе (38 метров в час, на 19,5% больше предыдущего рекорда).
Напомним, ООО «Башнефть-Добыча» — ключевой добывающий актив АНК «Башнефть». Разрабатывает 185 месторождений, ведет разведку на 11 месторождениях нефти и газа в Башкортостане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Оренбургской области.