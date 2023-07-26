«Башнефть» установила новый рекорд в бурении горизонтальной скважины

Ранее рекорд скорости строительства горизонтальной скважины в республике «Башнефть» установила на Четырманском месторождении: длина ствола 1479 м, протяженность горизонтального участка 308 м, сама скважина пробурена за 15 суток. Кроме того, в 2022 году АНК «Башнефть» на том же Арланском месторождении также установила исторический максимум механической скорости бурения горизонтальной секции эксплуатационных скважин в регионе (38 метров в час, на 19,5% больше предыдущего рекорда).