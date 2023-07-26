Арт-школа экологии организована при поддержке РЭО на площадке «Тавриды» в Крыму

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В ней обучаются прошедшие конкурс специалисты в области экологии, дизайна и архитектуры, пишет properm.ru.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, в нашей стране для построения экономики замкнутого цикла и реализации мусорной реформы требуется подготовка квалифицированных кадров. По его словам, экологическая арт-школа поможет молодым специалистам проявить себя, больше узнать о процессах утилизации и в целом о принципах циркулярной экономики.
Уточняется, что в арт-школе проходят подготовку экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты, промышленные и ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики, механики, биологи, зоологи, гидрологи, ученые и преподаватели.
В течение недели они будут изучать в том числе природный потенциал России и мира, а затем выделят наиболее острые экологические проблемы и предложат свои решения.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что компания выступила соорганизатором арт-школы и генеральным экологическим партнером мероприятий арт-кластера «Таврида».
«Мы рады ежегодно становиться частью такого большого события, делиться полезными знаниями и вдохновлять молодых россиян на переход к более экологичной модели поведения», — отметил Дмитрий Бойко.