Арт-школа экологии организована при поддержке РЭО на площадке «Тавриды» в Крыму

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, в нашей стране для построения экономики замкнутого цикла и реализации мусорной реформы требуется подготовка квалифицированных кадров. По его словам, экологическая арт-школа поможет молодым специалистам проявить себя, больше узнать о процессах утилизации и в целом о принципах циркулярной экономики.