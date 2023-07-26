Андрей Воробьев сообщил о запуске в работу тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:15
Как сообщает mosregtoday.ru, ссылаясь на комментарий Андрея Воробьева, МГАФК по праву можно считать уникальным вузом. Академия выпускает преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Теперь занятия центра получат возможность посещать тренеры и преподаватели из 50 субъектов РФ, а также дети, которые живут рядом.
В новом здании заработают несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры, научные лаборатории с процедурными кабинетами. Кроме того, в корпусе установлен специальный тренажер с инфракрасным излучением.
Строительство объекта стартовало в 2020 году согласно федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программе «Научно-технологическое развитие РФ». Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание — только некоторые из тех многочисленных видов спорта, которыми здесь можно будет заниматься. Проектировщикам данного центра удалось продумать каждую мелочь — речь идет об удобной навигации и понятном внутреннем устройстве, которое делает здание доступным для инвалидов. Дверные проемы имеют достаточную ширину, чтобы передвигаться на коляске, а информационные указатели продублированы шрифтом Брайля для незрячих.
Губернатор Андрей Воробьев и глава Минспорта России Олег Матыцин изучили помещения, где в ближайшие месяцы начнут заниматься спортсмены, а также пообщались с педагогами и учащимися МГАФК.
В академии смогут заниматься не только три тысячи студентов, но и команды российских сборных. Обучающиеся по специальности тренеры смогут на практике присоединиться к тренировкам самых титулованных спортсменов России.
По словам министра спорта, Московскую академию физической культуры можно считать одним из самых первых университетов подобного направления. Появление более современной инфраструктуры позволит привлечь максимальное количество абитуриентов, а также приобщить население Малаховки, Подмосковья к здоровому образу жизни.
Глава региона успел пообщаться со студентами вуза. Молодые люди рассказали ему, что раньше им приходилось посещать тренировки в других спортивных центрах, например в Лыткарино. Они жаловались на ранний подъем и необходимость отклоняться от графика занятий из-за таких поездок. Теперь же все нужное для тренировок спортивное оборудование находится в одном здании.
В 2021 году Московской государственной академии физкультуры исполнилось 90 лет. В течение десятилетий работы в стенах вуза удалось подготовить 28 тысяч тренеров и спортсменов. 900 воспитанников академии получили звание мастера спорта международного класса, завоевали первые и призовые места на мировых соревнованиях, а 137 выпускников стали заслуженными тренерами.