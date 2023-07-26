Андрей Воробьев сообщил о запуске в работу тренировочного комплекса МГАФК в Люберцах

Строительство объекта стартовало в 2020 году согласно федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программе «Научно-технологическое развитие РФ». Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание — только некоторые из тех многочисленных видов спорта, которыми здесь можно будет заниматься. Проектировщикам данного центра удалось продумать каждую мелочь — речь идет об удобной навигации и понятном внутреннем устройстве, которое делает здание доступным для инвалидов. Дверные проемы имеют достаточную ширину, чтобы передвигаться на коляске, а информационные указатели продублированы шрифтом Брайля для незрячих.