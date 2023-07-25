«Воняет плесенью и нехватка персонала»: что происходит в уфимском санатории «Радуга»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Санаторий находится в одном из самых зеленых микрорайонов столицы и работает круглый год. Это, по мнению мэра, делает его привлекательным не только для жителей Уфы, но и других городов и регионов страны.
По данным сервиса Яндекса.Карты, лечебница имеет оценку 4,3 из 5. Многие посетитители рассказывают, что бывают в санатории по несколько раз.
Большой спектр медицинских услуг, красивая природа и вежливый персонал — всё в совокупности заставляет задуматься, за что могут критиковать «Радугу»?
Чтобы разобраться, какие минусы есть в санатории и что в первую очередь стоит поменять Mkset собрал отзывы пациентов о санатории в Уфе.
Пользователь с ником Татьяна К. оценила санаторий на два из пяти баллов, и отметила, что внутри санатория номера уже старые и все выглядит разваленным
— На матрасе спать невозможно, попросила поменять — поменяли, на такой же, ванна вся в плесени. Лечение отчасти хорошее, если попасть не к вымогателям. Навязывают она уйму дополнительных платных услуг. К моей путевке за 35000р вышло ещё +20000 ₽. Даже не вникнув в суть моей проблемы, почти закрытыми глазами быстро — быстро сунули договор на оплату.
Пользователь Гузель Б. побывала в санатории и поделилась своим мнением.
— Не видитесь на положительные отзывы. В холле висит табличка — «за отзыв бесплатная процедура». Крайне недовольна. Терапевт принимая меня делала огромное одолжение. Выписала не все лечение, предусмотренное путевкой. Предложила лишь платные. Бассейн не работает. Медсестры меж собой огрызаются, не стесняясь отдыхающих. В номере воняет плесенью. Про питание не могу сказать, так как меня хватило на полтора часа, уехала. Лучше добавить немного денег и выбрать ДРУГОЙ санаторий, что я и сделала.
По словам пользователя с ником fetikk санаторий можно оценить на 3+, зато природу можно оценить на все 1000%.
— По поводу серьезного лечения в санатории не чего сказать не могу. Но некоторые простые процедуры, как к примеру кислородный коктейль так получить не удалось, то аппарат сломан, то мед работник, что проводит процедуру отсутствует; Очень понравился инструктор по ЛФК, он же по аквааэробике; Сервис в санатории не на высоте; Стоянка автомобилей платная; WiFi есть, но приходилось регистрироваться каждые 30 минут, на ночь и в дождь его отключали; Проживали в отдельном коттедже, мебель вся вроде новая, но расшатанная; Около коттеджа есть территория для отдыха, но отсутствуют какие-либо стулья или лавочки. В столовой все питание по расписанию, но персонала не хватает и иногда долго приходилось ждать обслуживание; посуда со сколами и трещинами.
Пользователь с ником Светлана Е. отметила, что еда была на вышем уровне и выделить можно только её, всё остальное желает быть на высшем уровне
— Приехали я, моя мама и мой ребёнок 2,5лет в санаторий «Радуга» (где смогли пробыть ОДНИ сутки). Озвучили по телефону множество процедур, которые входят с стоимость путёвки, в т. ч. и массаж. На сайте увидела фото бассейна. Приехали, оформились. И — ожидание-реальность: бассейна нет. Первый вопрос, а руководству: почему нет такой информации на сайте?! Далее выясняется, что массажа нам не будет — всё занято. Решили пойти попить кислородный коктейль. Огромная толпа. Персонала нет. Пришла м/с с недовольным видом. Моя мама также ей сказала, имейте уважение, мы приехали за свои деньги сюда отдыхать. Оказалось, она же включает циркулярный душ. Я сидела у кабинета минут 20-25, в кабинете фитобара её нет, в кабинете где душ — нет. В коридорах полная пустота, не у кого спросить. Зашла я на 7 мин от силы, и побежала на массаж. Пришла в 13:02, никого нет. Никто меня не ждёт. Терапевт сказала «я же сказала не опаздывать». Так я и душ не приняла полноценно и на массаж не попала. Как это всё проходить, если нет персонала. Где все? На 4-5 кабинетах работают? Пошла искать директора. Обед. Кабинет открыт, никого нет. Заходи да сиди. Какой-то бардак!
Напомним, что ранее Mkset изучал, как обстоят дела с санаторным отдыхом в Башкирии и в какие санатории по мнению пользователей лучше не ехать. В их число санаторий Радуга не входил.
Также Башкирия стала лидером рейтинга самых высоких цен на отдых в санаториях среди некурортных регионов России и обогнала Татарстан, Тюменскую, Калининградскую, Челябинскую области и Москву.