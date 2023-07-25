mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Изображение материала

В Уфе в третий раз ищут подрядчика, который благоустроит территорию Театра кукол

25 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI

Дважды отмененный тендер на благоустройство сквера у Театра Кукол в Уфе снова активен

Начальная стоимость чуть больше 105 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Масштабный проект благоустройства территории у уфимского Театра Кукол, который реконструируется к 450-летию Уфы, вероятно в августе все же найдет подрядчика. Уже известно даже наполнение площади перед театром, там должны появиться 16 объектов, а именно копий в миниатюре Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ласточкиного гнезда и других объектов.

На этот раз в задачи подрядчика не входит установка видеонаблюдения на объекте и освещения с электроснабжением, стоит отметить, что прошлые закупки Федеральная антимонопольная служба отменяла именно из-за того, что в одном лоте были объединены разные виды работ, это в ведомстве сочли неправомерным объединением от заказчика, управления капитального строительства мэрии Уфы. Если бы надзорное ведомство не отменило результаты прошлых аукционов, то его победителем бы стало уфимское ООО «Уралагротехсервис», одним из недавних известных Уфе подрядов стала реконструкция Демского парка за 200 млн рублей.

На этот раз времени у будущего подрядчика совсем немного, итоги аукциона подведут 11 августа, а работы необходимо будет завершить до начала зимы.

На 19 миллионов рублей подорожало благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Ратмир Мавлиев заявил, что в конце года Театр Кукол в Уфе должен открыть свои двери
#Уфа#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Воняет плесенью и нехватка персонала»: что происходит в уфимском санатории «Радуга»
Сегодня, 07:28
Инспектор ППС в Уфе попался коллегам при попытке сделать закладки с кокаином
Сегодня, 06:27
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
Сегодня, 03:18
В Башкирии проезд на автобусе станет бесплатным, но не для всех
Вчера, 11:37
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47