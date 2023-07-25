В Уфе в третий раз ищут подрядчика, который благоустроит территорию Театра кукол

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:50
Масштабный проект благоустройства территории у уфимского Театра Кукол, который реконструируется к 450-летию Уфы, вероятно в августе все же найдет подрядчика. Уже известно даже наполнение площади перед театром, там должны появиться 16 объектов, а именно копий в миниатюре Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ласточкиного гнезда и других объектов.
На этот раз в задачи подрядчика не входит установка видеонаблюдения на объекте и освещения с электроснабжением, стоит отметить, что прошлые закупки Федеральная антимонопольная служба отменяла именно из-за того, что в одном лоте были объединены разные виды работ, это в ведомстве сочли неправомерным объединением от заказчика, управления капитального строительства мэрии Уфы. Если бы надзорное ведомство не отменило результаты прошлых аукционов, то его победителем бы стало уфимское ООО «Уралагротехсервис», одним из недавних известных Уфе подрядов стала реконструкция Демского парка за 200 млн рублей.
На этот раз времени у будущего подрядчика совсем немного, итоги аукциона подведут 11 августа, а работы необходимо будет завершить до начала зимы.