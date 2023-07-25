В Уфе в третий раз ищут подрядчика, который благоустроит территорию Театра кукол

На этот раз в задачи подрядчика не входит установка видеонаблюдения на объекте и освещения с электроснабжением, стоит отметить, что прошлые закупки Федеральная антимонопольная служба отменяла именно из-за того, что в одном лоте были объединены разные виды работ, это в ведомстве сочли неправомерным объединением от заказчика, управления капитального строительства мэрии Уфы. Если бы надзорное ведомство не отменило результаты прошлых аукционов, то его победителем бы стало уфимское ООО «Уралагротехсервис», одним из недавних известных Уфе подрядов стала реконструкция Демского парка за 200 млн рублей.