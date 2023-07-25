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В Уфе нетрезвый мужчина не нашел лучшего места для ночевки, чем районная прокуратура

25 июля 2023, 05:56
Фото: 1MI

В здании прокуратуры Советского района Уфы пытался заночевать нетрезвый мужчина

О странном визитере рассказал телеграм-канал Mash Batash 25 июля.

В прокуратуру Советского района Уфы в воскресенье 23 июля наведался мужчина, у которого не было ни жалоб для сотрудников надзорного ведомства, ни других поводов для обращения. С собой по данным канала у него было только желание как следует вздремнуть и некоторое количество алкоголя в крови. Спать мужчина хотел так сильно, что минуя дверь разбил окно. Разумеется поднялся шум, на который отреагировали местные жители и сотрудник прокуратуры.

Mkset обратился за комментариями в правоохранительные ведомства и официальные сообщения по странной попытке проникновения в надзорное ведомства будут опубликованы после их получения.

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#Прокуратура#Уфа#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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