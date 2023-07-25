В Уфе нетрезвый мужчина не нашел лучшего места для ночевки, чем районная прокуратура

В прокуратуру Советского района Уфы в воскресенье 23 июля наведался мужчина, у которого не было ни жалоб для сотрудников надзорного ведомства, ни других поводов для обращения. С собой по данным канала у него было только желание как следует вздремнуть и некоторое количество алкоголя в крови. Спать мужчина хотел так сильно, что минуя дверь разбил окно. Разумеется поднялся шум, на который отреагировали местные жители и сотрудник прокуратуры.