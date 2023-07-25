mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2023, 05:56

Published 25 июля 2023, 05:56

Modified 25 июля 2023, 05:59

Updated 25 июля 2023, 05:59

В здании прокуратуры Советского района Уфы пытался заночевать нетрезвый мужчина

В Уфе нетрезвый мужчина не нашел лучшего места для ночевки, чем районная прокуратура

25 июля 2023, 05:56
Фото: 1MI.

В здании прокуратуры Советского района Уфы пытался заночевать нетрезвый мужчина

О странном визитере рассказал телеграм-канал Mash Batash 25 июля.

В прокуратуру Советского района Уфы в воскресенье 23 июля наведался мужчина, у которого не было ни жалоб для сотрудников надзорного ведомства, ни других поводов для обращения. С собой по данным канала у него было только желание как следует вздремнуть и некоторое количество алкоголя в крови. Спать мужчина хотел так сильно, что минуя дверь разбил окно. Разумеется поднялся шум, на который отреагировали местные жители и сотрудник прокуратуры.

Mkset обратился за комментариями в правоохранительные ведомства и официальные сообщения по странной попытке проникновения в надзорное ведомства будут опубликованы после их получения.

«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
Узнать подробнее
Читайте также:
Витрина с бомжами: в Уфе новая умная остановка стала пристанищем бездомных
#Город#Уфа#Прокуратура Башкортостана#Новости Уфы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика