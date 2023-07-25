В рамках Первого регионального фестиваля рекламы определят лучшие креативные кампании

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Published Сегодня, 09:46
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Заявки на конкурс принимаются от региональных рекламных агентств, СМИ, брендов, а также фрилансеров и специалистов по рекламе, специализирующихся продвижении локального бизнеса, пишет tagilcity.ru.
Главная задача фестиваля — поиск талантливых специалистов креативной индустрии в разных российских регионах. Благодаря конкурсу они смогут выйти за пределы родной территории. Инициатором проведения мероприятия стала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Информационную поддержку конкурсу, как и в 2021 году, обеспечит медиахолдинг 1MI.
Конкурсная программа представлена более чем 40 номинациями. Среди них — SMM, диджитал-кампании, брендинг. Также участники могут подавать заявки в номинации нативной рекламы, наружной рекламы и мобильных приложений.
«Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что обусловлено как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств. Это подтверждается данными — согласно оценке АКАР по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом», — рассказал первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.
По словам представителя ассоциации, после того как западные бренды ушли с российского рынка, у компаний из регионов страны появилась возможность стать лидерами в своих сегментах. Для АКАР крайне важно транслировать успешные практики и современные рекламные механизмы. Благодаря фестивалю достижения локальных компаний получат известность во всей стране. Это позволит сформировать единое креативное пространство на рынке рекламы в России.
В 2021 году в конкурсе приняло участие около 200 представителей отрасли из разных субъектов. В этом заявки поступили также от московских, петербургских, казанских, нижегородских рекламных агентств, участников из Уфы, Екатеринбурга и Владивостока.
Как отметил директор АКАР Урал Василий Рубан, региональные агентства не уступают по уровню креатива и качества рекламным кампаниях, создаваемым субъектами отрасли федерального уровня. Рубан обратил внимание, что многие рекламщики не участвуют в крупных фестивалях и конкурсах, потому что не уверены в своих силах. Также причинами этого может стать высокая стоимость и отсутствие опыта. В АКАР придумали 1Й для обеспечения возможности небольшим рекламным агентствам стартовать в фестивальной гонке и представить на всю Россию их успешные наработки. Василий Рубан подчеркнул, что принять участие в фестивале и подать заявку на конкурс не представляет особого труда, причем это будет гораздо дешевле, чем участие в федеральных конкурсах.