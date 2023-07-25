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В рамках Первого регионального фестиваля рекламы определят лучшие креативные кампании

25 июля 2023, 09:46
Фото: АКАР
На Первом региональном фестивале рекламы эксперты выберут наиболее интересные рекламные кампании от участников из разных российских регионов. Работы на конкурс будут приниматься до 10 августа. Победителей назовут 14 сентября. Церемония награждения состоится в Екатеринбурге.

Заявки на конкурс принимаются от региональных рекламных агентств, СМИ, брендов, а также фрилансеров и специалистов по рекламе, специализирующихся продвижении локального бизнеса, пишет tagilcity.ru.

Главная задача фестиваля — поиск талантливых специалистов креативной индустрии в разных российских регионах. Благодаря конкурсу они смогут выйти за пределы родной территории. Инициатором проведения мероприятия стала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Информационную поддержку конкурсу, как и в 2021 году, обеспечит медиахолдинг 1MI.

Конкурсная программа представлена более чем 40 номинациями. Среди них — SMM, диджитал-кампании, брендинг. Также участники могут подавать заявки в номинации нативной рекламы, наружной рекламы и мобильных приложений.

«Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что обусловлено как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств. Это подтверждается данными — согласно оценке АКАР по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом», — рассказал первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

По словам представителя ассоциации, после того как западные бренды ушли с российского рынка, у компаний из регионов страны появилась возможность стать лидерами в своих сегментах. Для АКАР крайне важно транслировать успешные практики и современные рекламные механизмы. Благодаря фестивалю достижения локальных компаний получат известность во всей стране. Это позволит сформировать единое креативное пространство на рынке рекламы в России.

В 2021 году в конкурсе приняло участие около 200 представителей отрасли из разных субъектов. В этом заявки поступили также от московских, петербургских, казанских, нижегородских рекламных агентств, участников из Уфы, Екатеринбурга и Владивостока.

Как отметил директор АКАР Урал Василий Рубан, региональные агентства не уступают по уровню креатива и качества рекламным кампаниях, создаваемым субъектами отрасли федерального уровня. Рубан обратил внимание, что многие рекламщики не участвуют в крупных фестивалях и конкурсах, потому что не уверены в своих силах. Также причинами этого может стать высокая стоимость и отсутствие опыта. В АКАР придумали 1Й для обеспечения возможности небольшим рекламным агентствам стартовать в фестивальной гонке и представить на всю Россию их успешные наработки. Василий Рубан подчеркнул, что принять участие в фестивале и подать заявку на конкурс не представляет особого труда, причем это будет гораздо дешевле, чем участие в федеральных конкурсах.

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