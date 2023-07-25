В рамках Первого регионального фестиваля рекламы определят лучшие креативные кампании

Как отметил директор АКАР Урал Василий Рубан, региональные агентства не уступают по уровню креатива и качества рекламным кампаниях, создаваемым субъектами отрасли федерального уровня. Рубан обратил внимание, что многие рекламщики не участвуют в крупных фестивалях и конкурсах, потому что не уверены в своих силах. Также причинами этого может стать высокая стоимость и отсутствие опыта. В АКАР придумали 1Й для обеспечения возможности небольшим рекламным агентствам стартовать в фестивальной гонке и представить на всю Россию их успешные наработки. Василий Рубан подчеркнул, что принять участие в фестивале и подать заявку на конкурс не представляет особого труда, причем это будет гораздо дешевле, чем участие в федеральных конкурсах.