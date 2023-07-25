В правительство Башкирии на работу пригласили необычного выпускника школы

Выпускник республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов уже не в первый раз появляется в материалах СМИ и поводы для внимания к нему исключительно позитивные. Вчерашний школьник одержал победу в Менделеевской олимпиаде по химии в Казахстане в конце весны, а накануне и вовсе взял золото на Международной химической олимпиаде в Швейцарии, где превзошел «коллег» из 90 стран мира.