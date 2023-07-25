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В правительство Башкирии на работу пригласили необычного выпускника школы

25 июля 2023, 05:31
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Радий Хабиров позвал выпускника-химика работать в правительстве Башкирии после вуза

О том, что Вадима Харисова сразу после вуза ждет вариант престижной работы глава рассказал в соцсетях.

Выпускник республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов уже не в первый раз появляется в материалах СМИ и поводы для внимания к нему исключительно позитивные. Вчерашний школьник одержал победу в Менделеевской олимпиаде по химии в Казахстане в конце весны, а накануне и вовсе взял золото на Международной химической олимпиаде в Швейцарии, где превзошел «коллег» из 90 стран мира.

— После вуза сразу к нам в правительство мы готовы пригласить 11-классника из Уфы Вадима Харисова. Такие головастые молодые люди нам в команду нужны. Поздравляю Вадима Харисова, его наставника, главного тренера сборной Башкортостана по химии Айнура Гумерова с этим высочайшим результатом.

Глава республики подчеркнул. что башкирская и российская химическая школа, а молодежь — самая лучшая и талантливая.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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