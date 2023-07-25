В мэрии Уфы назвали тройку самых популярных пляжей города

Всего на пляжах Уфы с начала сезона отдохнуло более 147 тысяч граждан, более 33 тысяч из них искупались. Рафаэль Ахметов напомнил, что на всех официальных пляжах Уфы дежурят с воды спасатели, а на двух постах круглосуточно дежурит маневренно-водолазная группа, в местах где купание запрещено установлены предупреждающие аншлаги в количестве 120 штук, а также информация об утонувших, размещенная на 11 баннерах. Спасатели провели 367 профилактических патрулирований на катере.