В мэрии Уфы назвали тройку самых популярных пляжей города

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты города Уфы Рафаэль Ахметов назвал самые популярные среди уфимцев и гостей столицы республики пляжей. Тройка лидеров по посещаемости это пляж на озере Кашкадан, «Берег солнца» в Сипайлово на реке Уфимке и пляж «Солнечный» на реке Белой (на въезде в город со стороны аэропорта).
Всего на пляжах Уфы с начала сезона отдохнуло более 147 тысяч граждан, более 33 тысяч из них искупались. Рафаэль Ахметов напомнил, что на всех официальных пляжах Уфы дежурят с воды спасатели, а на двух постах круглосуточно дежурит маневренно-водолазная группа, в местах где купание запрещено установлены предупреждающие аншлаги в количестве 120 штук, а также информация об утонувших, размещенная на 11 баннерах. Спасатели провели 367 профилактических патрулирований на катере.
Ведется и профилактическая работа с населением, проведено 739 рейдов, 17 000 человек проинструктированы, составлен 351 протокол об административных нарушениях.