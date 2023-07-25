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В мэрии Уфы назвали тройку самых популярных пляжей города

25 июля 2023, 08:06
Фото: mkset.ru

Самыми популярными пляжами в Уфе стали «Кашкадан», «Берег солнца» и «Солнечный»

Самые востребованные пляжи Уфы и меры безопасности на них перечислили на оперативке в мэрии Уфы 25 июля.

На оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты города Уфы Рафаэль Ахметов назвал самые популярные среди уфимцев и гостей столицы республики пляжей. Тройка лидеров по посещаемости это пляж на озере Кашкадан, «Берег солнца» в Сипайлово на реке Уфимке и пляж «Солнечный» на реке Белой (на въезде в город со стороны аэропорта).

Всего на пляжах Уфы с начала сезона отдохнуло более 147 тысяч граждан, более 33 тысяч из них искупались. Рафаэль Ахметов напомнил, что на всех официальных пляжах Уфы дежурят с воды спасатели, а на двух постах круглосуточно дежурит маневренно-водолазная группа, в местах где купание запрещено установлены предупреждающие аншлаги в количестве 120 штук, а также информация об утонувших, размещенная на 11 баннерах. Спасатели провели 367 профилактических патрулирований на катере.

Ведется и профилактическая работа с населением, проведено 739 рейдов, 17 000 человек проинструктированы, составлен 351 протокол об административных нарушениях.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Лето#Пляжи Уфы
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