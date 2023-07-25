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В Башкирии негостеприимная женщина подвергла многоквартирный дом риску взрыва газа

25 июля 2023, 07:07
Фото: 1MI

В Башкирии приставам пришлось вскрыть квартиру, чтобы предотвратить взрыв газа в доме

Вскрывать квартиру, где выявили утечку газа, пришлось приставам, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Башкирии 24 июля.

В городе Кумертау работа судебных приставов спасла многоквартирный дом от масштабной трагедии. Газовая служба в одном из домов выявила утечку газа, которая могла обернуться и взрывом газа и отравлением газом неопределенного количества людей. Выявив опасность газ перекрыли всей вертикали квартир, однако хозяйка опасной квартиры отказывалась устранить неисправность, чем лишила множество соседей доступа к коммунальному ресурсу.

Межрайонный суд Кумертау и Куюргазинского района решил, что собственник обязан обеспечить доступ к ремонту газового оборудования, но и это не вдохновило женщину впустить службы, однако ее квартиру вскрыли принудительно. Неполадки специалистами газовой службы были устранены, а газ жителям дома вернули.

В пресс-службе судебных приставов напомнили о том, что трагедии с бытовым газом к сожалению не редкость, а год назад в городе Кумертау по причине отравления угарным газом погибла молодая семья.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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