В Башкирии негостеприимная женщина подвергла многоквартирный дом риску взрыва газа

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В городе Кумертау работа судебных приставов спасла многоквартирный дом от масштабной трагедии. Газовая служба в одном из домов выявила утечку газа, которая могла обернуться и взрывом газа и отравлением газом неопределенного количества людей. Выявив опасность газ перекрыли всей вертикали квартир, однако хозяйка опасной квартиры отказывалась устранить неисправность, чем лишила множество соседей доступа к коммунальному ресурсу.
Межрайонный суд Кумертау и Куюргазинского района решил, что собственник обязан обеспечить доступ к ремонту газового оборудования, но и это не вдохновило женщину впустить службы, однако ее квартиру вскрыли принудительно. Неполадки специалистами газовой службы были устранены, а газ жителям дома вернули.
В пресс-службе судебных приставов напомнили о том, что трагедии с бытовым газом к сожалению не редкость, а год назад в городе Кумертау по причине отравления угарным газом погибла молодая семья.