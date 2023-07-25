В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело странной 69-летней женщины

В Башкирии на железнодорожных путях обнаружили тело женщины, которая до трагедии запомнилась странным поведением пассажирам поезда, следовавшего из Красноярска в Адлер. Инцидент произошел на прошлой неделе, в ночь с 20 на 21 июля.