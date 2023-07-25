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В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело странной 69-летней женщины

25 июля 2023, 07:35
Фото: 1MI

Женщину, которая странно вела себя в поезде Красноярск-Адлер нашли мертвой в Башкирии

69-летняя дама открыла дверь поезда и ударилась головой о другой состав, сообщил «Башинформ» 25 июля.

В Башкирии на железнодорожных путях обнаружили тело женщины, которая до трагедии запомнилась странным поведением пассажирам поезда, следовавшего из Красноярска в Адлер. Инцидент произошел на прошлой неделе, в ночь с 20 на 21 июля.

По словам очевидцев, ехавших в ней в поезде, 69-летняя пассажирка ходила по составу в купальнике и босиком, а также дергала ручки чужих купе, чем создавала впечатление дезориентированного человека.

Когда поезд следовал по территории Башкирии погибшая открыла дверь поезда и ударилась головой о другой железнодорожный состав и скончалась в результате полученных травм.

По данным ИА «Башинформ» по факту произошедшего проводится проверка, компетентными службами устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Транспорт#18+
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