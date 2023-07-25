Ридаль Саетов покинул пост министра строительства и архитектуры Башкирии

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Стало известно об отставке временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Ридаля Саетова. По информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», информация была подтверждена источников в администрации главы республики.
Предполагается, что Саетов перейдет работать в блок, занимающийся привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.
Mkset обратился за комментарием в Правительство Башкирии.
Напомним, что Ридаль Саетов был назначен на пост врио главы Минстроя в апреле этого года. Между тем, номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев был признан виновным по двум уголовным делам и приговорен к 6 и 3 годам лишения свободы. На данный момент приговоры не вступили в силу.