Ридаль Саетов покинул пост министра строительства и архитектуры Башкирии

Напомним, что Ридаль Саетов был назначен на пост врио главы Минстроя в апреле этого года. Между тем, номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев был признан виновным по двум уголовным делам и приговорен к 6 и 3 годам лишения свободы. На данный момент приговоры не вступили в силу.