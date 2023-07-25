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Ридаль Саетов покинул пост министра строительства и архитектуры Башкирии

25 июля 2023, 08:23
Фото: сайт главы РБ
На пост временно исполняющего обязанности Ридаль Саетов был назначен в апреле 2023 года.

Стало известно об отставке временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Ридаля Саетова. По информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», информация была подтверждена источников в администрации главы республики.

Предполагается, что Саетов перейдет работать в блок, занимающийся привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.

Mkset обратился за комментарием в Правительство Башкирии.

Напомним, что Ридаль Саетов был назначен на пост врио главы Минстроя в апреле этого года. Между тем, номинально действующий глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучарбаев был признан виновным по двум уголовным делам и приговорен к 6 и 3 годам лишения свободы. На данный момент приговоры не вступили в силу.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Правительство Башкирии#Правительство#Чиновники#Отставка#Отставки и назначения
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