Проблемы с уборкой и ужасный сервис: что говорят туристы о гостевых домах Соль-Илецка

Как и «Наталья» «Азамат» не может похвастаться высокими рейтингами — 3,3 из 5 звезд. К сожалению, в описании гостевого дома на сайте «Яндекс.Путешествия» указано только то, что располагается он в 1,9 километра от центра Соль-Илецка. Вот и фотографии нашлись только на другом сервисе «101Hotels.com», где рейтинг у гостевого дома значительно выше — 7,4 из 10 звезд.