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Проблемы с уборкой и ужасный сервис: что говорят туристы о гостевых домах Соль-Илецка

25 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Показываем как выглядят лучшие и худшие гостевые дома в Соль-Илецке, которые пользуются большой популярностью среди туристов.

Ранее мы рассказывали о «звездных» гостиницах, которые, как выяснилось, не так распространены в Соль-Илецке как частные гостевые дома. Свой обзор начнем от лучших к худшим, основываясь на отзывах постояльцев в открытых источниках.

«Александрия 56»

Наиболее высока оценка у гостевого дома «Александрия 56», бывшие постояльцы в среднем оценивают пребывание там в 4,9 из 5 звезд. Располагается дом также в шаговой доступности от соленых озер.

Владельцы гостевого дома обещают клиентам кондиционер, холодильник, телевизор и различные бытовые приборы в номерах. Предоставляются услуги по обслуживанию номеров, сейф, отопление и аптеку. В описании также подчеркивается, что комнаты со звукоизоляцией.

Фото: Сергей П. // Яндекс.карты

Однако в своем отзыве в «Яндекс.картах» Юлия И. заявляет, что слышимость местами в доме хорошая. В целом девушка осталась «в восторге» от пребывания, отмечая доброжелательность персонала, чистоту и уют самого дома.

Фото: Сергей П. // Яндекс.карты

Недовольна отдыхом в гостевом доме осталась Ольга Т., о чем и сообщает в развернутом отзыве. Отмечает бывшая постоялица тесные номера, скрипучие кровати, отвратительную кашу на завтрак

— Якобы, мы самые требовательные жильцы, хотя по факту — сверх заявленных опций ничего и не просили. Хозяин даже предлагал деньги нам вернуть, лишь бы мы поскорее удалились, — пишет Ольга.
Фото: Сергей П. // Яндекс.карты

Sol

Гостевой дом имеет достаточно высокий рейтинг на сервисе «Яндекс.Путешествия» — 4,6 звезды из 5. Располагается он в 1,5 км от центра города и по сравнению с предыдущими вариантами дальше от соленых озер.

Фото: Елена Т. // Яндекс.карты

В номерах постояльцам обещают кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай или кофе, посуду, чайник, микроволновку, кухонную плиту для самостоятельной готовки, отопление, а также выход на террасу и уборку по запросу. Номеров в гостинице 12.

Фото: Елена Т. // Яндекс.карты

Жители в большей степени отмечают доброжелательность персонала, чистоту, уют и удобное расположение. В частности, Оксана Д. заявляет, что в гостинице было все необходимое для «оптимальной жизни на отдыхе» и на фоне «местного колорита» все выглядит достойно.

Фото: Елена Т. // Яндекс.карты

«Горный»

Гостевой дом так же находится в удобном расположении от озер. Среди удобств отмечены обслуживание номеров, прачечная, стиральная машина, общая кухня, кондиционер и другие бытовые удобства.

Фото: Алла И. // Яндекс.карты

Рейтинг у гостиницы уже 4,3 звезды, в основном бывшие постояльцы остаются довольны гостеприимством и сервисом, а также близким расположением к озерам.

Фото: Алла И. // Яндекс.карты

Однако Ольге Л. все впечатление, с ее слов, испортили помощница хозяйки и отсутствие заявленных услуг, в частности, уборки в номерах и прачечной.

— Не убираются в общих комнатах (кухня, коридор, туалет). Мусора много, в душевой не протирают зеркала (все забрызгано), раковину и душевую ни разу не помыли, постелили на пол перед душем какую-то грязную тряпку, которая вечно мокрая, пока сам не выжмешь, никто ее из персонала не прополощет и не просушит. В туалете грязно, унитазы не моют!!! Все в пыли! Стиральной машины для гостей нет! — Ольга Л.
Фото: Алла И. // Яндекс.карты

«Наталья»

Гостевой дом «Наталья» уже не может похвастаться столь высокими рейтингами. Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», общий рейтинг гостиницы — 3,9 из 5 звезд. Хозяин дома предлагает постояльцам кондиционер в номерах, бассейн, детскую площадку, Wi-Fi и питание по меню.

Фото: Галина // Яндекс.карты

В основном туристы после пребывания в гостевом доме остаются недовольны «пофигистское» и порой «хамское» отношение персонала к клиентам, в то же время отмечают доброжелательность самого хозяина. Кроме того, в отзывах обращают внимание на неудовлетворительное качество уборки, а сам дом называют неухоженным.

В то же время есть и положительные отзывы. Например, Елена Р. хвалит сервис и заверяет, что будет заселяться в гостевой дом «Наталья» повторно.

Фото: Галина // Яндекс.карты

«Азамат»

Как и «Наталья» «Азамат» не может похвастаться высокими рейтингами — 3,3 из 5 звезд. К сожалению, в описании гостевого дома на сайте «Яндекс.Путешествия» указано только то, что располагается он в 1,9 километра от центра Соль-Илецка. Вот и фотографии нашлись только на другом сервисе «101Hotels.com», где рейтинг у гостевого дома значительно выше — 7,4 из 10 звезд.

Фото: Гостевой дом Азамат // 101hotels.com

Тем не менее в отзывах на сайте «Яндекс.Путшествия» Рамзия К. отмечает чистоту мест общего пользования, ежедневную уборку и «очень приличные» номера эконом класса.

— Снимали комнату эконом на сутки. Понятно что эконом, но хотя бы шкаф должен быть чтоб вещи положить, повесить. Душ одно название, льется тонкая струйка воды поэтому помыться нормально не получается. Единственный плюс что близко магазины, рынок и вход на озера, — пишет Сергей Т.

Ксении Щ. в свою очередь качество номеров оценить так и не смогла — номеров в гостевом доме не оказалось, несмотря на то, что девушка заранее бронировала номер люкс и оставляла предоплату.

Фото: Гостевой дом Азамат // 101hotels.com
#Элина Сайфранова
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