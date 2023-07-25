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Президент подписал закон, разработанный депутатами Курултая Башкирии

25 июля 2023, 13:04
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 25 федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“, разработанный Курултаем Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Сообщается, что данный закон изменяет возрастные границы для определённой категории госслужащих в законодательных органах субъектов РФ. В частности, теперь возраст руководителей может продлеваться с 65 до 70 лет.

— Срок гражданской службы для отдельных служащих категории «руководители» главной группы должностей может продлеваться с 65 до 70 лет назначившим его на должность должностным лицом по согласованию с председателем законодательного органа субъекта Российской Федерации, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Ранее аналогичные возрастные границы были введены для госслужащих, занимающих схожие посты в Совете Федерации, Госдуме и исполнительных органах власти. Отмечается, что поправки в законодательстве направлены на сохранение на службе высококвалифицированных сотрудников.

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