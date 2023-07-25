Президент подписал закон, разработанный депутатами Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сообщается, что данный закон изменяет возрастные границы для определённой категории госслужащих в законодательных органах субъектов РФ. В частности, теперь возраст руководителей может продлеваться с 65 до 70 лет.
— Срок гражданской службы для отдельных служащих категории «руководители» главной группы должностей может продлеваться с 65 до 70 лет назначившим его на должность должностным лицом по согласованию с председателем законодательного органа субъекта Российской Федерации, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Ранее аналогичные возрастные границы были введены для госслужащих, занимающих схожие посты в Совете Федерации, Госдуме и исполнительных органах власти. Отмечается, что поправки в законодательстве направлены на сохранение на службе высококвалифицированных сотрудников.