Поддержка фронта и народная программа: подведены итоги работы ЕР за 6 месяцев

Турчак напомнил о законодательных инициативах партии, которые были приняты этой весной. В частности, речь идет о введении бесплатной правовой поддержки участников спецоперации и членов их семей, упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести или погибшими, закреплении статуса ветерана боевых действий за ополченцами Донбасса, защищавшими его с 2014 года. Дополнительные льготы предусмотрены для участников СВО и их детей в сфере образования. Так, они смогут поступать в университеты на бюджетные отделения по специальным квотам, а также бесплатно проходить обучение в рамках подготовительных курсов.