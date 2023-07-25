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Поддержка фронта и народная программа: подведены итоги работы ЕР за 6 месяцев

25 июля 2023, 18:53
Фото: er.ru
Единороссы подвели результаты весенней сессии Государственной думы на итоговом собрании фракции. Отмечается, что 40 процентов законов, принятых за первое полугодие в Госдуме, были инициированы «Единой Россией».

Эти законопроекты направлены на выполнение поручений президента России по поддержке социально незащищенных слоев населения, участников спецоперации и их семей, а также семей с детьми. Распоряжения главы государства распространяются в том числе на обеспечение обороноспособности государства и формирование технологического суверенитета, пишет rostovgazeta.ru.

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели в том числе на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента», — сообщил Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России».

Турчак напомнил о законодательных инициативах партии, которые были приняты этой весной. В частности, речь идет о введении бесплатной правовой поддержки участников спецоперации и членов их семей, упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести или погибшими, закреплении статуса ветерана боевых действий за ополченцами Донбасса, защищавшими его с 2014 года. Дополнительные льготы предусмотрены для участников СВО и их детей в сфере образования. Так, они смогут поступать в университеты на бюджетные отделения по специальным квотам, а также бесплатно проходить обучение в рамках подготовительных курсов.

На собрании отметили, что исполнение народной программы «Единой России» по-прежнему является одной из главных задач партии.

Андрей Турчак напомнил, что в рамках реализации программы были приняты законодательные инициативы, касающиеся развития школьной медицины, поддержки спортивных тренеров. Также ввели бесплатный проезд детских автобусов по платным участкам магистралей. Госдума приняла законы о защите россиян от незаконных действий коллекторов, повышении уровня безопасности газового оборудования в многоэтажных домах и о введении в оборот заброшенного имущества.

При поддержке ЕР начала работать цифровая платформа в социальной сфере. С помощью данного сервиса можно получить многие меры социальной поддержки в беззаявительном порядке, сообщается на сайте ER.RU.

«Единая Россия» предложила и проекты законов, которые направлены на защиту материнства и детства. Согласно новым правилам, несовершеннолетним гражданам запрещается продавать вейпы. Выплаты учащимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, теперь не облагаются налогом. Кроме этого, можно более широко использовать возможности маткапитала.

Одним из приоритетных направлений работы ЕР стала поддержка семей с детьми. По инициативе единороссов был отменен НДФЛ при продаже участков земли для семей с детьми. Одновременно с этим ведется работа по расширению гарантий для детей, оставшихся без родительского попечения, и детей с особенностями развития. На рассмотрение направлены и другие проекты законов, предложенные «Единой Россией».

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