mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Отставка министра, новый закон и реконструкция парка за 306 млн рублей в Уфе

25 июля 2023, 16:36
О главных событиях 25 июля в Башкирии — в дайджесте Mkset

Сегодня стало известно об отставке временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Ридаля Саетова. По информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», информация была подтверждена источников в администрации главы республики. Предполагается, что Саетов перейдет работать в блок, занимающийся привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.

Благоустройство территории вокруг парка Нефтехимиков в Уфе обойдется в 306 млн рублей. Власти намерены реализовать проект в течение двух лет. Стоимость контракта при этом составила 306 млн рублей: с лимитом 226,4 млн рублей на 2023 год и 79,6 млн рублей на 2024. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральной программы «Формирование современной городской среды». В настоящий момент подрядчик приступил к выполнению земляных и подготовительных работ. Завершить мероприятия по благоустройству объекта планируется к 30 ноября 2024 года.

Курорт «Соленые озера» в Оренбургской области продолжает бить рекорды по количеству отдыхающих там туристов. Так, в начале июля в администрации курорта сообщили, что озера за день посетило более 20 тысяч человек. Меж тем Mkset решил выяснить, на какие гостиницы Соль-Илецка стоит обратить внимание при планировании летнего отдыха, а какие лучше обойти стороной. Подробности — здесь.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 25 федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“, разработанный Курултаем Башкирии. Сообщается, что данный закон изменяет возрастные границы для определённой категории госслужащих в законодательных органах субъектов РФ. В частности, теперь возраст руководителей может продлеваться с 65 до 70 лет.

#Новости Башкирии#Азамат Нухов
Подпишитесь
Благоустройство территорий вокруг известного парка Уфы обойдется в 306 млн рублей
Сегодня, 09:57
Ридаль Саетов покинул пост и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии
Сегодня, 08:23
Проблемы с уборкой и ужасный сервис: что говорят туристы о гостевых домах Соль-Илецка
Сегодня, 10:30
«Воняет плесенью и нехватка персонала»: что происходит в уфимском санатории «Радуга»
Сегодня, 07:28
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
Сегодня, 03:18
Инспектор ППС в Уфе попался коллегам при попытке сделать закладки с кокаином
Сегодня, 06:27