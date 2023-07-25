Отставка министра, новый закон и реконструкция парка за 306 млн рублей в Уфе

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Сегодня стало известно об отставке временно исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Ридаля Саетова. По информации телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», информация была подтверждена источников в администрации главы республики. Предполагается, что Саетов перейдет работать в блок, занимающийся привлечением в республику федеральных и международных инвесторов.
Благоустройство территории вокруг парка Нефтехимиков в Уфе обойдется в 306 млн рублей. Власти намерены реализовать проект в течение двух лет. Стоимость контракта при этом составила 306 млн рублей: с лимитом 226,4 млн рублей на 2023 год и 79,6 млн рублей на 2024. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральной программы «Формирование современной городской среды». В настоящий момент подрядчик приступил к выполнению земляных и подготовительных работ. Завершить мероприятия по благоустройству объекта планируется к 30 ноября 2024 года.
Курорт «Соленые озера» в Оренбургской области продолжает бить рекорды по количеству отдыхающих там туристов. Так, в начале июля в администрации курорта сообщили, что озера за день посетило более 20 тысяч человек. Меж тем Mkset решил выяснить, на какие гостиницы Соль-Илецка стоит обратить внимание при планировании летнего отдыха, а какие лучше обойти стороной. Подробности — здесь.
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 25 федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“, разработанный Курултаем Башкирии. Сообщается, что данный закон изменяет возрастные границы для определённой категории госслужащих в законодательных органах субъектов РФ. В частности, теперь возраст руководителей может продлеваться с 65 до 70 лет.