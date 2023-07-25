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Отказ обоих двигателей: что произошло с самолетом авиакомпании летающей в Башкирии

25 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI

У самолета авиакомпании, летающей в Башкирии, отказали два двигателя

В связи со сложившейся на борту воздушного судна ситуацией была объявлена тревога, сообщает телеграм-канал AviaIncident

Так, инцидент на рейсе SBI1236 Саратов — Москва (Домодедово) днем ранее в московском аэропорту Домодедово при выполнении взлетных процедур на самолете Вoeing 737-800 отказали два двигателя. Вследствие этого воздушное судно не смогло самостоятельно продолжить руление.

Далее, по информации тг-канала, была объявлена «тревога» — код «зелёный». Самолет был отбуксирован, пассажиры высажены в автобусы.

Эксплуатантом ВС является «Авиакомпания „Сибирь“, которая, в том числе выполняет авиарейсы на территории Башкирии.

#Азамат Нухов#Самолет#Самолеты#Аэропорт#Аэродром#Происшествия
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