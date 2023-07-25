Отказ обоих двигателей: что произошло с самолетом авиакомпании летающей в Башкирии

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Так, инцидент на рейсе SBI1236 Саратов — Москва (Домодедово) днем ранее в московском аэропорту Домодедово при выполнении взлетных процедур на самолете Вoeing 737-800 отказали два двигателя. Вследствие этого воздушное судно не смогло самостоятельно продолжить руление.
Далее, по информации тг-канала, была объявлена «тревога» — код «зелёный». Самолет был отбуксирован, пассажиры высажены в автобусы.
Эксплуатантом ВС является «Авиакомпания „Сибирь“, которая, в том числе выполняет авиарейсы на территории Башкирии.