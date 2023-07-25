Отказ обоих двигателей: что произошло с самолетом авиакомпании летающей в Башкирии

Так, инцидент на рейсе SBI1236 Саратов — Москва (Домодедово) днем ранее в московском аэропорту Домодедово при выполнении взлетных процедур на самолете Вoeing 737-800 отказали два двигателя. Вследствие этого воздушное судно не смогло самостоятельно продолжить руление.