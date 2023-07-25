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Несколько улиц перекроют в центре Уфы на этой неделе

25 июля 2023, 16:49
Фото: 1MI

В центре Уфы 26 и 27 июля перекроют улицы Перовского и Пушкина

Улицы будут перекрыты в связи с проведением IV Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна» и II Всероссийского молодежного форума «Умный город. Наше будущее», проинформировали в мэрии Уфы.

Так, в среду, 26 июля, в утренние часы — с 06:00 до 08:00 для проезда на автомобиле будет закрыта улица Перовского. В четверг, 27 июля, с 16:00 до 19:00 будет перекрыт участок улицы Пушкина — от ул. Цюрупы до Советской.

Помимо этого до 28 июля будет закрыта парковка Конгресс-холла «Торатау».

Ранее Mkset сообщал, что 27 и 29 июля в Уфе ограничат движение на участках улиц Пушкина и Советской. Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с празднованием выпускных специалистов МВД.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Город
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