Несколько улиц перекроют в центре Уфы на этой неделе

Так, в среду, 26 июля, в утренние часы — с 06:00 до 08:00 для проезда на автомобиле будет закрыта улица Перовского. В четверг, 27 июля, с 16:00 до 19:00 будет перекрыт участок улицы Пушкина — от ул. Цюрупы до Советской.