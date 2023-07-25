Несколько улиц перекроют в центре Уфы на этой неделе

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Так, в среду, 26 июля, в утренние часы — с 06:00 до 08:00 для проезда на автомобиле будет закрыта улица Перовского. В четверг, 27 июля, с 16:00 до 19:00 будет перекрыт участок улицы Пушкина — от ул. Цюрупы до Советской.
Помимо этого до 28 июля будет закрыта парковка Конгресс-холла «Торатау».
Ранее Mkset сообщал, что 27 и 29 июля в Уфе ограничат движение на участках улиц Пушкина и Советской. Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с празднованием выпускных специалистов МВД.