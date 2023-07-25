На улице Кувыкина в Уфе ограничат движение

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Как сообщили в пресс-служб мэрии Уфы, ограничения связаны с проведением реконструкции улицы Рабкоров. При этом подчеркивается, что движение будет перекрыто лишь по крайней левой полосе дороги между домами №19 и №21.
Ранее Mkset сообщал, что 27 и 29 июля в Уфе ограничат движение на участках улиц Пушкина и Советской. Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с празднованием выпускных специалистов МВД.