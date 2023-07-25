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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:53

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На улице Кувыкина в Уфе ограничат движение

25 июля 2023, 15:34
Фото: 1MI

Улица Кувыкина в Уфе будет частично перекрыта до 1 августа

Ограничения коснутся участка улицы Кувыкина и продлятся до 1 августа, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Как сообщили в пресс-служб мэрии Уфы, ограничения связаны с проведением реконструкции улицы Рабкоров. При этом подчеркивается, что движение будет перекрыто лишь по крайней левой полосе дороги между домами №19 и №21.

Ранее Mkset сообщал, что 27 и 29 июля в Уфе ограничат движение на участках улиц Пушкина и Советской. Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с празднованием выпускных специалистов МВД.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Общественный транспорт#Город
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