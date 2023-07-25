На Ставрополье электронная система РЭО выявила юрлицо с долгом за вывоз отходов

Существует также проблема так называемых неучтенных отходов. Это когда юрлицо выбрасывает мусор на контейнерной площадке, которую обслуживает вывозящая компания, но у компании при этом не заключен с ней договор. Такие отходы практически невозможно отследить и зафиксировать. Получается, что регоператор вынужден нести расходы при осуществлении своей деятельности (если отходы есть, то они должны быть вывезены). Возникает дисбаланс, с которым приходится справляться совместно региональным операторам и властям регионов.