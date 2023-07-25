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На Ставрополье электронная система РЭО выявила юрлицо с долгом за вывоз отходов

25 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
В Ставропольском крае автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»), созданная РЭО, помогла выявить магазин, который не платил за вывоз отходов 54 месяца.

Повсеместное внедрение АИС «АПРО» идет сразу в нескольких регионах. Система позволяет организовать контроль за процессами в отрасли обращения с отходами, передает newstracker.ru.

О проблеме выявления компаний, которые обязаны оплачивать услуги по вывозу отходов, но почему-то этого не делают, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, открытая информация о юрлицах далеко не всегда актуальна, и, чтобы выявить неплательщиков, нужно проделать большую работу. Например, отсеять недействующие организации, сопоставить данные с контрагентами, которые регоператору уже известны и с которыми ведется работа, а также выяснить фактические адреса, провести работу по заключению договоров.

«Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать аналитические, юридические кадры, абонентский отдел, кол-центр. Далеко не у каждого регионального оператора вообще есть такие ресурсы», — отметил Денис Буцаев.

Существует также проблема так называемых неучтенных отходов. Это когда юрлицо выбрасывает мусор на контейнерной площадке, которую обслуживает вывозящая компания, но у компании при этом не заключен с ней договор. Такие отходы практически невозможно отследить и зафиксировать. Получается, что регоператор вынужден нести расходы при осуществлении своей деятельности (если отходы есть, то они должны быть вывезены). Возникает дисбаланс, с которым приходится справляться совместно региональным операторам и властям регионов.

Для внедрения АИС «АПРО» регоператору нужно предоставить имеющуюся у него базу контрагентов. Затем подключаются аналитические алгоритмы, которые существенно эту базу актуализируют и обогащают.

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