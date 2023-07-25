mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Изображение материала

Мэр Уфы раскритиковал курильщиков

25 июля 2023, 11:14
Фото: Ратмир Мавлиев// VK.com

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на ситуацию с окурками и мусором на улицах

Ратмир Мавлиев высказался о ситуации с окурками и прочим мусором на улицах города, а также опубликовал видео, высмеивающее курильщиков, неспособных выбросить истлевшие сигареты в урну.

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал жителей Уфы, разбрасывающих по городу окурки и другой мусор. Как рассказал Мавлиев в рамках прошедшего сегодня оперативного совещания в администрации Уфы, на ситуацию с мусором в городе он обратил внимание, когда ранее проехался по нескольким городским улицам. В частности, среди наиболее проблемных участков он выделил улицу Бакалинскую и микрорайона «Зелёная роща».

Мэр выразил свое недоумение в связи со сложившейся в городе ситуации, предположив, что выбрасывающие на улицах окурки граждане «думают, что окурки растворяются». Одновременно с этим сити-менеджер также предположил, что дело может быть в нехватке уличных урн для мусора, отметив, что их надо приобрести, если их действительно не достает городу.

— Если люди не выполняют правила благоустройства, давайте принимать соответствующие меры. Но окурков на улице быть не должно. Это и автомобилистов касается, которые выбрасывают из окна. Я не знаю, на что они рассчитывают, но это ненормально, — высказался мэр.

Позднее мэр рассказал о ситуации с окурками в городе в своих соцсетях, опубликовав там видео, высмеивающее неаккуратных курильщиков. Примечательно, что в данном видео лица тех, кто выбрасывал окурки на землю были «заблюрены», однако мэр пригрозил им, что в следующий раз «героев покажут всем».

Видео: Ратмир Мавлиев// Telegram
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Культура#Мусор#Раздельный мусор#Экология#Видео
Подпишитесь
Благоустройство территорий вокруг известного парка Уфы обойдется в 306 млн рублей
Сегодня, 09:57
Ридаль Саетов покинул пост и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии
Сегодня, 08:23
Проблемы с уборкой и ужасный сервис: что говорят туристы о гостевых домах Соль-Илецка
Сегодня, 10:30
«Воняет плесенью и нехватка персонала»: что происходит в уфимском санатории «Радуга»
Сегодня, 07:28
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
Сегодня, 03:18
Инспектор ППС в Уфе попался коллегам при попытке сделать закладки с кокаином
Сегодня, 06:27