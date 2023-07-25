Мэр Уфы раскритиковал курильщиков

Мэр выразил свое недоумение в связи со сложившейся в городе ситуации, предположив, что выбрасывающие на улицах окурки граждане «думают, что окурки растворяются». Одновременно с этим сити-менеджер также предположил, что дело может быть в нехватке уличных урн для мусора, отметив, что их надо приобрести, если их действительно не достает городу.