Мэр Уфы раскритиковал курильщиков

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев раскритиковал жителей Уфы, разбрасывающих по городу окурки и другой мусор. Как рассказал Мавлиев в рамках прошедшего сегодня оперативного совещания в администрации Уфы, на ситуацию с мусором в городе он обратил внимание, когда ранее проехался по нескольким городским улицам. В частности, среди наиболее проблемных участков он выделил улицу Бакалинскую и микрорайона «Зелёная роща».
Мэр выразил свое недоумение в связи со сложившейся в городе ситуации, предположив, что выбрасывающие на улицах окурки граждане «думают, что окурки растворяются». Одновременно с этим сити-менеджер также предположил, что дело может быть в нехватке уличных урн для мусора, отметив, что их надо приобрести, если их действительно не достает городу.
— Если люди не выполняют правила благоустройства, давайте принимать соответствующие меры. Но окурков на улице быть не должно. Это и автомобилистов касается, которые выбрасывают из окна. Я не знаю, на что они рассчитывают, но это ненормально, — высказался мэр.
Позднее мэр рассказал о ситуации с окурками в городе в своих соцсетях, опубликовав там видео, высмеивающее неаккуратных курильщиков. Примечательно, что в данном видео лица тех, кто выбрасывал окурки на землю были «заблюрены», однако мэр пригрозил им, что в следующий раз «героев покажут всем».