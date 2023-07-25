Инспектор ППС в Уфе попался коллегам при попытке сделать закладки с кокаином

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В марте нынешнего года тогда еще инспектор патрульно-постовой службы решил подзаработать незаконным путем, а именно устроился на работу «в тылу врага», а именно стал курьером-закладчиков в Интернет-магазине. На реализацию он получил партию наркотиков, в том числе и 70 граммов кокаина.
Однако совершать правонарушения у правоохранителя получилось плохо и его же коллеги задержали мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а после обнаружили зелье в жилище и в автомобиле коллеги. Мужчину лишили звания по компрометирующим основаниям, он признал свою вину и Калининский райсуд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также конфисковал у него 112 тысяч рублей и два телефонных аппарата в доход государства.
Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу, а значит он еще может быть обжалован.