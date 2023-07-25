Инспектор ППС в Уфе попался коллегам при попытке сделать закладки с кокаином

Однако совершать правонарушения у правоохранителя получилось плохо и его же коллеги задержали мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а после обнаружили зелье в жилище и в автомобиле коллеги. Мужчину лишили звания по компрометирующим основаниям, он признал свою вину и Калининский райсуд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также конфисковал у него 112 тысяч рублей и два телефонных аппарата в доход государства.