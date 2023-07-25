Глава ТПП РФ Сергей Катырин: 75% предпринимателей решили вопрос импортозамещения

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Первый вопрос касался преодоления российскими компаниями санкционного давления и перестройки на импортозамещение. Катырин указал, что уже около 75% предпринимателей решили эту проблему, однако некоторые еще находятся в поиске. Он выразил надежду, что к концу года все предприниматели смогут прийти к решению тех или иных вопросов, поскольку ТПП работает над этим постоянно. Об этом информирует gorod55.
«Часто предприниматели не знают, что производят соседи, поэтому начинают искать где-то за рубежом. А потом выясняется, что в собственном регионе есть и производитель. Второй круг — это, конечно, наши братья белорусы, потому что это — наш ближний сосед и партнер. Огромное количество проектов запущено сегодня с нашими белорусскими коллегами. Особенно это касается сельхозмашиностроения. Следующий круг — Евразийский экономический союз, здесь партнеров достаточно много. Надо отдать должное: в подавляющем большинстве коллеги старались помочь попавшим в непростую ситуацию российским предпринимателям», — отметил глава ТПП.
Сергей Катырин также указал, что бизнес опасается вторичных санкций. Однако, по его мнению, многие уже научились работе в такой ситуации. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас активно используется зарубежная сеть — страны СНГ, ШОС, БРИКС.
«Ну, а дальше уже, конечно, все остальное — это восточные страны Латинской Америки, юг и Африка», — добавил глава ТПП.
Отвечая на вопрос о корректировке параллельного импорта, Катырин напомнил, что именно этот механизм выручил многих предпринимателей, однако все еще продолжаются споры. Ранее отмечалось, что параллельный импорт удешевит продукцию и будет конкуренция между тем, кто здесь, и тем, кто приедет по этому параллельному импорту.
«Естественно, возникал вопрос, а как с инвесторами тогда быть. Ведь нужно сохранить обязательства перед ними. Когда многие производители ушли, конечно, мы вынуждены были просто на эту меру пойти. Я считаю, что это очень правильный шаг по итогам прошлого года: где-то порядка двадцати миллиардов долларов, если оценивать сумму, на которую мы везли по параллельному импорту. По итогам этого года ожидается 30–35 миллиардов», — сообщил Катырин.
Он также рассказал о некоторых проблемах, которые приходилось решать в таких условиях, когда случаются изменения условий ввоза продукции. В этой связи, по его словам, решено было разработать регламент параллельного импорта, что существенно упростило бы жизнь предпринимателей.
На заданный вопрос о наиболее эффективных и востребованных мерах поддержки малого и среднего бизнеса он ответил, что в РФ для этих целей создана платформа Корпорации МСП. По его словам, в настоящее время на площадке зарегистрировано около 400 тыс. предпринимателей, именно для них было разработано более 400 различных сервисов.
Кроме того, Катырин рассказал и о некоторых проблемах, над которыми необходимо работать. Во-первых, это увеличение доли промышленного малого и среднего бизнеса производственно-промышленного. По его данным, сегодня от пяти до десяти процентов в общем количестве малых предприятий это производственные и промышленные компании, что чрезвычайно мало для российского бизнеса.
«В программных документах должно быть отражено отдельное направление. Это — малые промышленные предприятия и отдельные инструменты для поддержки этого предпринимательства», — рассказал глава ТПП.
Вторая проблема, которую обозначил Катырин, — это семейный бизнес. Над решением этого вопроса ТПП работает последние 5–6 лет, поскольку по всему миру от 70% до 75% бизнеса — это семейный бизнес.
«В РФ мы только возрождаем данное направление. Поэтому нужен закон о семейном бизнесе, в том числе вопросы наследства прописать. Третий вопрос: в России сейчас примерно 7,5 миллиона самозанятых. Сегодня в стране 13,6 тысячи крупных предприятий, 18 тысяч — средние предприятия, 211 тысяч — это малые предприятия. А чуть более 6 миллионов — это микропредприятия», — подчеркнул Сергей Катырин.
Относительно изменений в системе самой Торгово-промышленной палаты Катырин сообщил, что нынешние условия заставляют организовывать работу по-новому.
«Первое: мы постарались сделать так, чтобы палата была по всей стране максимально близка к предпринимателям. Мы сегодня пошли через территориальные палаты, создали документацию проектов, положение, нормативную базу, чтобы палаты создавали свои представительства в муниципальных образованиях. За счет этого сегодня мы достигли цифры где-то в 350 точек. Это муниципальные образования РФ, где присутствует Российская торгово-промышленная палата», — отметил глава ТПП.
Другим важным направлением является создание информационных платформ, где можно найти для себя партнёра в России. По его словам, одну из таких платформ международного уровня создала московская палата.
«Следующий вопрос — это кооперационные связи. Сегодня, по нашему предложению, было принято решение руководителями стран ЕЭС о том, чтобы поощрять создание кооперационных проектов между нашими странами. В начала января 2024 года этот проект начнет реализовываться. Мы создали проектный офис, и все согласились, что он будет действовать на базе российской Торгово-промышленной палаты. Сейчас мы собираем проекты, предложения со всех сторон. У нас уже более ста таких предложений», — заключил глава ТПП.