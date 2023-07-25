Глава ТПП РФ Сергей Катырин: 75% предпринимателей решили вопрос импортозамещения

«Естественно, возникал вопрос, а как с инвесторами тогда быть. Ведь нужно сохранить обязательства перед ними. Когда многие производители ушли, конечно, мы вынуждены были просто на эту меру пойти. Я считаю, что это очень правильный шаг по итогам прошлого года: где-то порядка двадцати миллиардов долларов, если оценивать сумму, на которую мы везли по параллельному импорту. По итогам этого года ожидается 30–35 миллиардов», — сообщил Катырин.