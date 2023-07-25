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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

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Движение по улице Октябрьской Революции в Уфе планируют открыть в 2023 году

25 июля 2023, 15:57
Фото: mkset.ru
О том, как продвигается реконструкция улицы рассказали в пресс-службе администрации главы Башкирии

Так, по завершении первого этапа реконструкции транспортное движение здесь будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Трафик планируется запустить до конца текущего года. Второй этап реконструкции будет сосредоточен на реставрации домов.

На данный момент здесь были частично переустроены инженерные сети. Рабочие приступили к созданию велопешеходной зоны с широкими тротуарами, площадками для отдыха и работы торгово-развлекательных заведений. Также здесь ведутся раскопки для поиска артефактов, имеющих историческую ценность.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Дороги
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