Движение по улице Октябрьской Революции в Уфе планируют открыть в 2023 году

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Так, по завершении первого этапа реконструкции транспортное движение здесь будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Трафик планируется запустить до конца текущего года. Второй этап реконструкции будет сосредоточен на реставрации домов.
На данный момент здесь были частично переустроены инженерные сети. Рабочие приступили к созданию велопешеходной зоны с широкими тротуарами, площадками для отдыха и работы торгово-развлекательных заведений. Также здесь ведутся раскопки для поиска артефактов, имеющих историческую ценность.