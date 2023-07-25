Денис Сафин отметил востребованность металлопродукции холдинга для освоения Арктики

Это улучшенные и экономнолегированные мостовые стали, атмосферостойкие стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительные стали, включая хладостойкие и огнестойкие. Кроме того, востребованными могут стать криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, которая может применяться для производства резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.