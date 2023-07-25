Денис Сафин отметил востребованность металлопродукции холдинга для освоения Арктики

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Не так давно комбинат «Уральская Сталь» подписал договор о сотрудничестве с межрегиональным научно-технологическим, деловым и образовательным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА), пишет 56orb.ru.
Денис Сафин, глава УК «Уральская Сталь», отметил, что на предприятиях холдинга сейчас производится инновационная продукция, которая будет пользоваться огромным спросом при возведении инфраструктуры в Арктической зоне России.
Это улучшенные и экономнолегированные мостовые стали, атмосферостойкие стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительные стали, включая хладостойкие и огнестойкие. Кроме того, востребованными могут стать криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, которая может применяться для производства резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.
Стоит отметить, что в Арктическую зону также могут поставлять биметаллический прокат для изготовления ледового пояса ледоколов. Согласно оценкам экспертов, в этой сфере пока существует дефицит металла с требуемыми качествами.
Ранее Денис Сафин уже отмечал, что на производственной площадке новотроицкого комбината была запущена масштабная инвестиционная программа, целью которой являются расширение сортамента выпускаемой продукции, модернизация действующих и запуск новых производственных технологий. Металлопродукция, производимая «в арктическом исполнении», в настоящее время пользуется большим спросом в различных отраслях промышленности, также она поможет импортозамещению иностранных аналогов отечественной продукцией высокого качества.
Денис Сафин отметил, что сейчас специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки инновационных материалов для арктической инфраструктуры. «Уральская Сталь» производит порядка 100 марок стали. Комбинат выпускает примерно один миллион тонн проката повышенных качественных характеристик ежегодно. Объединение с Загорским трубным заводом в единый холдинг позволило предложить потребителям новую продукцию, в том числе для регионов Крайнего Севера и Арктики.