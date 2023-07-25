Блогерша из Башкирии возмутилась национализмом в соседнем регионе

В какой-то момент один из туристов, сообщивший ранее на камеру, что приехал в Челябинск из Санкт-Петербурга, начал передразнивать речь блогерши, тем самым возмутив её. Стоит пояснить, что в своих видео женщина часто «переключается» с башкирского языка на русский и наоборот. Так и в этот раз свой комментарий на камеру Шайхелислямова высказала на башкирском. Мужчина же, в свою очередь, попытался сымитировать речь блогерши, та в ответ назвала его националистом.