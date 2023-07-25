Блогерша из Башкирии возмутилась национализмом в соседнем регионе

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Блогерша Миляуша Шайхелислямова, более известная как Башкирская домохозяйка, находится на летнем отдыхе в Челябинской области. Во время посещения одной из местных достопримечательностей женщина решила заняться съемкой контента для своего блога и в привычной шутливой манере стала брать интервью у туристов. Однако попытка снять юмористическое видео закончилась предъявлением обвинений в национализме.
В какой-то момент один из туристов, сообщивший ранее на камеру, что приехал в Челябинск из Санкт-Петербурга, начал передразнивать речь блогерши, тем самым возмутив её. Стоит пояснить, что в своих видео женщина часто «переключается» с башкирского языка на русский и наоборот. Так и в этот раз свой комментарий на камеру Шайхелислямова высказала на башкирском. Мужчина же, в свою очередь, попытался сымитировать речь блогерши, та в ответ назвала его националистом.
Позднее за мужчину вступился один из его знакомых, попытавшийся объяснить, что он не хотел кого-то задеть и все это стоит воспринимать как шутку. Блогерша же оставалась непреклонной и продолжала предъявлять тому обвинения. Как бы то ни было конфликт вскоре был исчерпан — участники разошлись по разные стороны.
Ранее деятельность интернет-звезды попала в поле зрения налоговой. Женщину вызвали в отделение ФНС, где, как рассказала сама Щайхелислямова, допросили о доходах, которые та получает с рекламы, размещаемой в блоге, а также о том, куда впоследствии идут перечисления. Некоторое время спустя после беседы с сотрудниками ведомства блогерша примерила на себя необычный образ.