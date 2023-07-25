Благоустройство тропы «Уфимское ожерелье» обойдется в 74 млн рублей

На территории вело-пешеходной тропы подрядчик должен будет оборудовать велопарковки и входные группы, памп-трек, площадку для отдыха, а также установить информационные стенды, скамейки и урны. Тротуары и площадка для отдыха должны быть покрыты асфальтом. Работы необходимо выполнить в течение 65 дней.