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Благоустройство тропы «Уфимское ожерелье» обойдется в 74 млн рублей

25 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы объявило тендер по поиску подрядчика для благоустройства тропы «Уфимское ожерелье». Победитель будет объявлен 15 августа.

По информации на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 74,7 млн рублей. Причем большую часть — 70,9 миллиона планируется взять из средств регионального бюджета, оставшиеся 3,7 миллиона — из городского. Так, на устройство покрытий планируется направить 23,4 млн рублей, на приобретение и установку наружного освещения 20,08 млн рублей, малые архитектурные формы обойдутся в 17,38 млн.

На территории вело-пешеходной тропы подрядчик должен будет оборудовать велопарковки и входные группы, памп-трек, площадку для отдыха, а также установить информационные стенды, скамейки и урны. Тротуары и площадка для отдыха должны быть покрыты асфальтом. Работы необходимо выполнить в течение 65 дней.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город
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