Благоустройство тропы «Уфимское ожерелье» обойдется в 74 млн рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
По информации на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 74,7 млн рублей. Причем большую часть — 70,9 миллиона планируется взять из средств регионального бюджета, оставшиеся 3,7 миллиона — из городского. Так, на устройство покрытий планируется направить 23,4 млн рублей, на приобретение и установку наружного освещения 20,08 млн рублей, малые архитектурные формы обойдутся в 17,38 млн.
На территории вело-пешеходной тропы подрядчик должен будет оборудовать велопарковки и входные группы, памп-трек, площадку для отдыха, а также установить информационные стенды, скамейки и урны. Тротуары и площадка для отдыха должны быть покрыты асфальтом. Работы необходимо выполнить в течение 65 дней.