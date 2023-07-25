Благоустройство территорий вокруг известного парка Уфы обойдется в 306 млн рублей

Власти намерены реализовать проект в течение двух лет. Стоимость контракта при этом составила 306 млн рублей: с лимитом 226,4 млн рублей на 2023 год и 79,6 млн рублей на 2024. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральной программы «Формирование современной городской среды». В настоящий момент подрядчик приступил к выполнению земляных и подготовительных работ. Завершить мероприятия по благоустройству объекта планируется к 30 ноября 2024 года.