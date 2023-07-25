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Благоустройство территорий вокруг известного парка Уфы обойдется в 306 млн рублей

25 июля 2023, 09:57
Фото: 1MI

Территории вокруг парка Нефтехимиков в Уфе обойдется в 306 млн рублей

О планах властей по изменению внешнего вида скверов и культурно-досугового центра близ парка Нефтехимиков в рамках оперативного совещания в администрации Уфы сообщил и. о. главы администрации Калининского района города Дмитрий Миронов.

На территории вокруг парка расположены несколько общественных пространств — культурно-досуговый центр, а также скверы «Ильича», «Победы» и «Матерей», чья общая площадь составляет порядка 6,7 га. В рамках проекта планируется ремонт проездов и оформление тротуаров различными видами покрытий. Помимо этого здесь установят новую систему освещения и видеонаблюдения, провести работы по озеленению территорий и оборудовать систему полива, а также установить малые архитектурные формы.

Власти намерены реализовать проект в течение двух лет. Стоимость контракта при этом составила 306 млн рублей: с лимитом 226,4 млн рублей на 2023 год и 79,6 млн рублей на 2024. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федеральной программы «Формирование современной городской среды». В настоящий момент подрядчик приступил к выполнению земляных и подготовительных работ. Завершить мероприятия по благоустройству объекта планируется к 30 ноября 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что установка скульптурных групп в саду Аксакова обойдется в 17,1 млн рублей. Вместе с обновлённой скульптурой «Аленького цветочка» в саду также появятся скульптуры, изображающие героев произведений Сергея Аксакова. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Благоустройство#Парки и скверы
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