Башкирия вошла в ТОП-10 рейтингов регионов по аварийности на дорогах

По количеству ДТП с участием нетрезвых водителей Башкирия вошла в тройку лидеров, расположившись на третьей строчке рейтинга — 135 ДТП (на 0,7% больше по сравнению с данными прошлого года). На втором месте — Нижегородская область, а лидером стал Краснодарский край. В целом в России за этот период зафиксировано 3 995 ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 21,6% меньше по сравнению с прошлым годом.



На девятом месте оказалась Башкирия в рейтинге по количеству наездов на пешеходов по вине самих пешеходов — 134 случая (на 0,7% меньше, чем в прошлом году). Суммарно за полгода в России произошло 5 153 подобных инцидента, что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.