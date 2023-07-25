Башкирия вошла в ТОП-10 рейтингов регионов по аварийности на дорогах

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Так, было составлено несколько рейтингов, в рамках которых были определены регионы России с наибольшим количеством ДТП, наибольшим числом ДТП с водителями в состоянии опьянения, наибольшим количеством наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также наибольшим числом ДТП с участием детей-пешеходов. Примечательно, что Башкирия вошла во все виды рейтингов.
В течение первых шести месяцев на дорогах Башкирии было зарегистрировано 1 535 ДТП, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Таким, образом, республика заняла шестое место в рейтинге. Тройку лидеров возглавили Москва. Краснодарский край и Нижегородская область. Всего, по данным аналитиков, за полгода в России произошло 56 288 ДТП.
По количеству ДТП с участием нетрезвых водителей Башкирия вошла в тройку лидеров, расположившись на третьей строчке рейтинга — 135 ДТП (на 0,7% больше по сравнению с данными прошлого года). На втором месте — Нижегородская область, а лидером стал Краснодарский край. В целом в России за этот период зафиксировано 3 995 ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 21,6% меньше по сравнению с прошлым годом.
На девятом месте оказалась Башкирия в рейтинге по количеству наездов на пешеходов по вине самих пешеходов — 134 случая (на 0,7% меньше, чем в прошлом году). Суммарно за полгода в России произошло 5 153 подобных инцидента, что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В рейтинге по количеству ДТП с участием детей-пешеходов Башкирия заняла последнее, десятое место, — 79 дорожных инцидентов (на 14,5 больше, чем в прошлом году). Суммарно за шесть месяцев произошло 3 098 подобных случаев, чаше всего в Москве, Краснодарском крае и Челябинской области.