Власти Башкирии озвучили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Стало известно, что участники специальной военной операции получат право передать положенную им путевку в санаторий членам семей или разделить ее с ними для совместного отдыха.
Как сообщила вице-премьер правительства РБ Лира Истигамова, соответствующий законопроект готовится и будет принят в ближайшее время.
Отмечается, что в санаториях Башкирии полностью исключены отказы в принятии участников СВО. Всего от общего номерного фонда на данные цели зарезервировано 10%.