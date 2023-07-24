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Власти Башкирии озвучили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей

24 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Данная мера касается отдыха военнослужащих в санаториях республики.

Стало известно, что участники специальной военной операции получат право передать положенную им путевку в санаторий членам семей или разделить ее с ними для совместного отдыха.

Как сообщила вице-премьер правительства РБ Лира Истигамова, соответствующий законопроект готовится и будет принят в ближайшее время.

Отмечается, что в санаториях Башкирии полностью исключены отказы в принятии участников СВО. Всего от общего номерного фонда на данные цели зарезервировано 10%.

#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Специальная военная операция#Элина Сайфранова
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